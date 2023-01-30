Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ

"Мы чмырим одних артистов за то, что они когда-то ездили на Россию, и почему-то ведущего, который здоровался за руку с Тимати, принимал участие в российском "Холостяке", берем ведущим ЖВЛ. Это у вас какие-то двойные стандарты начинаются? Почему вы говорите одно, а делаете другое? Почему вы на одних ставите крест и плюсики на других? – заявила Еремеева. – Меня это зацепило".
27 января 2023 года стало известно, что новым ведущим ЖВЛ на "1+1" вместо Добрынина будет украинский телеведущий Тимур Мирошниченко.
2 марта 2021 года стало известно, что Добрынин будет ведущем проекта "Холостяк" на российском канале ТНТ. Главным героем шоу стал российский певец Тимати (Тимур Юнусов). Премьера шоу состоялась 14 марта. Спустя неделю стало известно, что Добрынин покинул проект. "Причиной внезапного ухода из шоу Добрынина стал положительный тест на COVID-19", – говорилось в сообщении.
Сам Добрынин не комментировал свое участие в российском шоу.
Тимати поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину и политику президента РФ Владимира Путина. После аннексии Крыма артист приезжал с концертами в Крым. Он внесен в базу сайта "Миротворец".
На то, что Добрынин после работы в РФ продолжает работать на украинском телевидении и избежал хейта, в январе 2023 года обратила внимание украинская ведущая Маша Ефросинина.