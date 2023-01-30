Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ

"Мы чмырим одних артистов за то, что они когда-то ездили на Россию, и почему-то ведущего, который здоровался за руку с Тимати, принимал участие в российском "Холостяке", берем ведущим ЖВЛ. Это у вас какие-то двойные стандарты начинаются? Почему вы говорите одно, а делаете другое? Почему вы на одних ставите крест и плюсики на других? – заявила Еремеева. – Меня это зацепило".

27 января 2023 года стало известно, что новым ведущим ЖВЛ на "1+1" вместо Добрынина будет украинский телеведущий Тимур Мирошниченко.