Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю

"Самая лучшая. Поздравляю. Люблю. Счастья", – написал Коляденко, разместив фото артистки.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

У Коляденко есть взрослый сын Дмитрий, участник украинской группы Kadnay. Его мать – бывшая жена Дмитрия Коляденко, украинский хореограф Елена Коляденко.

В декабре 2022 года Билык вместе с Коляденко уехала на гастроли за границу. После этого пара периодически интригует поклонников заявлением о возобновлении романтических отношений.