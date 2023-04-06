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06 апреля, 2023
 
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Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю

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Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинский артист Дмитрий Коляденко 6 апреля в Instagram признался своей экс-возлюбленной, украинской певице Ирине Билык в любви. Поводом для признания стал день рождения певицы – ей исполнилось 53 года.

"Самая лучшая. Поздравляю. Люблю. Счастья", – написал Коляденко, разместив фото артистки.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

У Коляденко есть взрослый сын Дмитрий, участник украинской группы Kadnay. Его мать  бывшая жена Дмитрия Коляденко, украинский хореограф Елена Коляденко.

В декабре 2022 года Билык вместе с Коляденко уехала на гастроли за границу. После этого пара периодически интригует поклонников заявлением о возобновлении романтических отношений

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, Ирина Билык, Дима Коляденко
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