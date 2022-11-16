Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме

"Это фото я сделал в Харьковской области. В обычном жилом доме. На кухне. На фотографии хвостовая часть от "Смерча". Вчера вся Украина пережила очередной массированный обстрел крылатыми ракетами, в основном с моря. Россияне, позорно бежавшие с Херсона и проигрывающие войну на всех фронтах в реальном бою, от бессилия снова и снова возвращаются к любимой "военной" тактике – обстрелам жилых домов и энергетической инфраструктуры Украины. Это война против самых незащищенных людей. Нет сомнений, что Россия продолжит сражаться с подстанциями и преподносить отключения света, будто военные победы. Пугает ли это нас? Нет. Мы давно готовы к такому сценарию. Будет ли Украина предпринимать адекватные меры? Да. Помните, как наши морские дроны нейтрализовали вражеский корабль "Адмирал Макаров"? Чтобы уменьшить количество ракет по нашим городам, морские дроны важны", – написал Комаров и призвал украинцев сделать свой вклад в первый в мире украинский флот морских дронов.

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