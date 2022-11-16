Комаров, стоя на стуле, показал хвост от ракеты "Смерч" в жилом доме

"Это фото я сделал в Харьковской области. В обычном жилом доме. На кухне. На фотографии хвостовая часть от "Смерча". Вчера вся Украина пережила очередной массированный обстрел крылатыми ракетами, в основном с моря. Россияне, позорно бежавшие с Херсона и проигрывающие войну на всех фронтах в реальном бою, от бессилия снова и снова возвращаются к любимой "военной" тактике – обстрелам жилых домов и энергетической инфраструктуры Украины. Это война против самых незащищенных людей. Нет сомнений, что Россия продолжит сражаться с подстанциями и преподносить отключения света, будто военные победы. Пугает ли это нас? Нет. Мы давно готовы к такому сценарию. Будет ли Украина предпринимать адекватные меры? Да. Помните, как наши морские дроны нейтрализовали вражеский корабль "Адмирал Макаров"? Чтобы уменьшить количество ракет по нашим городам, морские дроны важны", – написал Комаров и призвал украинцев сделать свой вклад в первый в мире украинский флот морских дронов.
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Создание флота морских дронов в Украине президент Украины Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что, как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.
11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.