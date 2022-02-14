Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа

Комаровский о храпе: Очень актуальный вопрос для огромного количества семей Фото: uakomar / Instagram

"Очень актуальный вопрос для огромного количества семей. Храп – это не диагноз. Храп – это констатация факта, что ваш мужчина во время сна издает определенные звуки. Что сделать, чтобы этого избежать? Обращать внимание на факторы риска. Есть лишний вес? Занимаемся тем, чтобы этот вес сбросить. Стараемся не употреблять снотворные препараты, седативные и алкоголь", – рассказал Комаровский.

Реальным решением проблемы, по словам доктора, является CPAP-терапия.

"Это маска, которая подает воздух под определенным давлением и не дает смыкаться дыхательным путям. Подбором масок занимаются врачи-сомнологи", – подчеркнул эксперт.