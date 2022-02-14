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14 февраля, 2022
 
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Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа

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Комаровский о храпе: Очень актуальный вопрос для огромного количества семей
Комаровский о храпе: Очень актуальный вопрос для огромного количества семей
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 11 февраля в эфире канала "Украина" рассказал, как можно избавиться от храпа.

"Очень актуальный вопрос для огромного количества семей. Храп – это не диагноз. Храп – это констатация факта, что ваш мужчина во время сна издает определенные звуки. Что сделать, чтобы этого избежать? Обращать внимание на факторы риска. Есть лишний вес? Занимаемся тем, чтобы этот вес сбросить. Стараемся не употреблять снотворные препараты, седативные и алкоголь", – рассказал Комаровский.

Реальным решением проблемы, по словам доктора, является CPAP-терапия.

"Это маска, которая подает воздух под определенным давлением и не дает смыкаться дыхательным путям. Подбором масок занимаются врачи-сомнологи", – подчеркнул эксперт.

https://www.facebook.com/Ranok.Ukraina/videos/766082381448056/

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Теги: медицина, здоровье, алкоголь, Евгений Комаровский, маска, диагноз, педиатр
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