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Комаровский: Я не понимаю, как можно каждый божий день изо всех утюгов рассказывать, что у нас завтра война, а парламент – на каникулах

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Врач отметил, что испытывает "гнусную безнадегу" от развития событий в стране
Врач отметил, что испытывает "гнусную безнадегу" от развития событий в стране
Фото: Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинские власти непрофессионально ведут себя на фоне вероятного вторжения России в Украину. Об этом украинский врач-педиатр Евгений Комаровский сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Комаровский отметил, что испытывает "гнусную безнадегу" от развития событий в стране.

"Я был уверен, что должна произойти какая-то смена поколений, что для человека, у которого впереди вся жизнь, и ее надо прожить в этой стране... Понимаешь? Если ты хочешь прожить в этой стране, ты не можешь действовать так, как ты действуешь", – сказал он.

По словам Комаровского, слова представителей власти в условиях нависшей над Украиной угрозы расходятся с действиями.

"То, что делает тот же депутатский корпус… Я вообще не понимаю, как можно каждый божий день изо всех утюгов рассказывать, что у нас завтра война, а парламента нет, депутаты на каникулах. В такой ситуации надо людям сказать, что президент на месте, весь офис работает, депутаты на месте, отменили каникулы, потому что каждый день могут понадобиться важные решения", – подчеркнул он.

Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".

27 января Верховная Рада поддержала проект постановления №6440 о календарном плане восьмой сессии, отменив часть заседаний парламента из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предположил, что народные депутаты опасаются за свою безопасность в связи с возможным полномасштабным вторжением России в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Верховная Рада, Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, народные депутаты, вторжение, Евгений Комаровский, парламент, каникулы, президент
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