Комаровский: Я не понимаю, как можно каждый божий день изо всех утюгов рассказывать, что у нас завтра война, а парламент – на каникулах

Комаровский отметил, что испытывает "гнусную безнадегу" от развития событий в стране.

"Я был уверен, что должна произойти какая-то смена поколений, что для человека, у которого впереди вся жизнь, и ее надо прожить в этой стране... Понимаешь? Если ты хочешь прожить в этой стране, ты не можешь действовать так, как ты действуешь", – сказал он.

По словам Комаровского, слова представителей власти в условиях нависшей над Украиной угрозы расходятся с действиями.

"То, что делает тот же депутатский корпус… Я вообще не понимаю, как можно каждый божий день изо всех утюгов рассказывать, что у нас завтра война, а парламента нет, депутаты на каникулах. В такой ситуации надо людям сказать, что президент на месте, весь офис работает, депутаты на месте, отменили каникулы, потому что каждый день могут понадобиться важные решения", – подчеркнул он.

Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть. Читайте полную версию интервью

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