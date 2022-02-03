Комаровский: Я не понимаю, как можно каждый божий день изо всех утюгов рассказывать, что у нас завтра война, а парламент – на каникулах

Комаровский отметил, что испытывает "гнусную безнадегу" от развития событий в стране.
"Я был уверен, что должна произойти какая-то смена поколений, что для человека, у которого впереди вся жизнь, и ее надо прожить в этой стране... Понимаешь? Если ты хочешь прожить в этой стране, ты не можешь действовать так, как ты действуешь", – сказал он.
По словам Комаровского, слова представителей власти в условиях нависшей над Украиной угрозы расходятся с действиями.
"То, что делает тот же депутатский корпус… Я вообще не понимаю, как можно каждый божий день изо всех утюгов рассказывать, что у нас завтра война, а парламента нет, депутаты на каникулах. В такой ситуации надо людям сказать, что президент на месте, весь офис работает, депутаты на месте, отменили каникулы, потому что каждый день могут понадобиться важные решения", – подчеркнул он.
Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть. Читайте полную версию интервью
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".
27 января Верховная Рада поддержала проект постановления №6440 о календарном плане восьмой сессии, отменив часть заседаний парламента из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предположил, что народные депутаты опасаются за свою безопасность в связи с возможным полномасштабным вторжением России в Украину.