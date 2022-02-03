Комаровский: Меня очень смущает интеллектуальный уровень народа. Оказывается, чтобы организовать заговор, 20 публичных людей должны выехать в другую страну, сфотографироваться и выложить это в интернет

"Меня очень смущает интеллектуальный уровень народа. Оказывается, чтобы создать заговор, 20 публичных людей должны выехать в другую страну, собраться, сфотографироваться, выложить эту фотографию в интернет – и это называется "заговор", – сказал Комаровский.

Он также прокомментировал расследование "Украинской правды", в котором говорилось, что в Вильнюсе бизнесмен Ринат Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

"При этом когда некие люди пытаются это преподать как информационный повод, то у этого видео более миллиона просмотров и сотни тысяч комментариев: "Какие, бл…дь, заговорщики!" Понимаешь? Во-первых, я уже сказал, что никогда больше без заранее подготовленной программки не поеду на день рождения. Пишите: "Банкет, заговор, переворот". Чтобы я знал, что в программе, в конце концов", – сказал Комаровский.

Что касается самого празднования, то, по его словам, все было безупречно.

"День рождения прошел хорошо. Было очень вкусно, было очень красиво, были очень интересные люди, с которыми было интересно пообщаться" , – отметил врач.

Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть. Читайте полную версию интервью



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Видео: В гостях у Гордона / YouTube