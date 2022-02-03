ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Меня очень смущает интеллектуальный уровень народа. Оказывается, чтобы организовать заговор, 20 публичных людей должны выехать в другую страну, сфотографироваться и выложить это в интернет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По словам Комаровского, в Вильнюсе было красивое празднование
По словам Комаровского, в Вильнюсе было красивое празднование
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону обвинил в отсутствии критического мышления тех, кто поверил утверждениям о планировании сговора на праздновании дня рождения телеведущего Савика Шустера в Вильнюсе.

"Меня очень смущает интеллектуальный уровень народа. Оказывается, чтобы создать заговор, 20 публичных людей должны выехать в другую страну, собраться, сфотографироваться, выложить эту фотографию в интернет – и это называется "заговор", – сказал Комаровский.

Он также прокомментировал расследование "Украинской правды", в котором говорилось, что в Вильнюсе бизнесмен Ринат Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

"При этом когда некие люди пытаются это преподать как информационный повод, то у этого видео более миллиона просмотров и сотни тысяч комментариев: "Какие, бл…дь, заговорщики!" Понимаешь? Во-первых, я уже сказал, что никогда больше без заранее подготовленной программки не поеду на день рождения. Пишите: "Банкет, заговор, переворот". Чтобы я знал, что в программе, в конце концов", – сказал Комаровский.

Что касается самого празднования, то, по его словам, все было безупречно.

"День рождения прошел хорошо. Было очень вкусно, было очень красиво, были очень интересные люди, с которыми было интересно пообщаться" , – отметил врач.

Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Расследование "Украинской правды" о дне рождения Шустера было опубликовано в YouTube 30 ноября.

Материал появился на фоне слухов о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Ахметовым, который считается самым богатым гражданином Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

Среди гостей Шустера были экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, партнер Шустера, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и его супруга, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

1 декабря в комментарии "Украинской правде" Шустер сказал, что свое 69-летие он решил отпраздновать с друзьями на родине. "Я показал им мою Литву. Рассказал об истории Великого княжества Литовского, простиравшегося чуть ли не до Москвы. Мои гости узнали, почему до советской, а затем нацистской оккупации Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе Neringa для многих диссидентов", – рассказал журналист. По его словам, в эти дни современная политика "его мало интересовала".

Он также отметил, что в 1971 году список гостей его праздника, скорее всего, оказался бы в КГБ. "Сейчас, надеюсь, другие времена, и список гостей на моем дне рождения я оставлю при себе", – добавил он.

Ахметов, как заявили в "Украинской правде", комментировать расследование отказался.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Савик Шустер, праздники, Вильнюс, Евгений Комаровский, расследование, телеведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
"Шикарная девочка", "Рубец после кесарева где?" Подольская снялась в микробикини
"Шикарная девочка", "Рубец после кесарева где?" Подольская снялась в микробикини
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
Мейхер показала новое фото с рогами и в сильно облегающем топе без бретелей
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
  "На руках". MamaRika посвятила мужу-продюсеру лирическую композицию. Видео
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
"Вау, просто вау!" 46-летняя Лонгория надела купальник из тонкой ткани
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
Названы имена ведущих "Евровидения 2022" в Турине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (149590)
2
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (85931)
3
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (45598)
4
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины (38530)
5
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь (36374)
6
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте (36320)
7
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах (34340)
8
"Владимир Адольфович, срочно в аптеку!" Данилко рассказал, от чего надо лечиться кремлевскому пропагандисту Соловьеву (25157)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS