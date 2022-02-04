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Комаровский – Гордону: Скажи, пожалуйста, я заслужил, чтобы за мной следила СБУ?

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Комаровский: Мы, получается, в этой стране платим налоги для того, чтобы они за нами следили? Им больше следить не за кем?
Комаровский: Мы, получается, в этой стране платим налоги для того, чтобы они за нами следили? Им больше следить не за кем?
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский возмутился тем, что "какие-то падлы с утра до ночи" учат его морали, а "по мотивам банального дня рождения" возникло целое расследование. Об этом врач заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону

Он подчеркнул, что, работая детским врачом, "провел все свои лучшие годы жизни в ожидании звонка, в ожидании смерти, в ожидании того, что, может быть, когда-то станет лучше".

"А пока я этим всем занимался, кто-то занимался бизнесом, кто-то занимался рэкетом, кто-то играл в карты. Понимаешь? А потом эти все люди стали охеренными начальниками и стали мне рассказывать, что такое мораль. О том, что я же, оказывается, могу продаться... Какие-то падлы с утра до ночи меня учат морали. Почему я об этом вспоминаю? По мотивам банального дня рождения создается расследование, блин. Понимаешь? Скажи, пожалуйста, я заслужил, чтобы за мной следила СБУ?" – спросил Комаровский. 

Он вспомнил об этом в связи с поездкой в Литву на день рождения телеведущего Савика Шустера.

На уточнение Гордона, действительно ли СБУ следит за ним, врач ответил: "А хер их знает. Но, судя по тому, что я видел себя в фильме, который снят СБУ, то, наверное же, следит. То есть мы, получается, в этой стране платим налоги для того, чтобы они за нами следили? Им больше следить не за кем?"

Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Расследование "Украинской правды" о дне рождения телеведущего Савика Шустера было опубликовано в YouTube 30 ноября.

Среди гостей Шустера были экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, партнер Шустера, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и его супруга, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Материал появился на фоне слухов о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Ахметовым, который считается самым богатым гражданином Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

1 декабря в комментарии "Украинской правде" Шустер сказал, что свое 69-летие он решил отпраздновать с друзьями на родине. "Я показал им мою Литву. Рассказал об истории Великого княжества Литовского, простиравшегося чуть ли не до Москвы. Мои гости узнали, почему до советской, а затем нацистской оккупации Вильнюс называли Северным Иерусалимом, каким символом было кафе Neringa для многих диссидентов", – рассказал журналист. По его словам, в эти дни современная политика "его мало интересовала".

Он также отметил, что в 1971 году список гостей его праздника, скорее всего, оказался бы в КГБ. "Сейчас, надеюсь, другие времена, и список гостей на моем дне рождения я оставлю при себе", – добавил он.

Ахметов, как заявили в "Украинской правде", комментировать расследование отказался.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СБУ, Савик Шустер, Литва, Евгений Комаровский, расследование, слежка
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