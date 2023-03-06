Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту

По словам Бакуменко, ровно год назад она под звуки сирен и взрывов искала в Киеве сгущенное молоко для праздничного торта Козловскому.
"Тогда мы даже не знали, будет ли завтра. И я себе придумала, что как бы ни было, а торт со свечами должен быть. Торт несокрушимости. Прошел год. Год, за который столько всего произошло и ты стал взрослее, пожалуй, на целую жизнь, – написала она. – Мне раньше казалось, что я очень хорошо тебя знаю. Но за этот год увидела тебя таким, каким еще больше восхищаюсь и горжусь. Прежде всего хочу, чтобы ты был счастлив! Люблю до неба".
О романтических отношениях Козловского с Бакуменко весной 2020 года в эфире передачи "Світське життя" сообщила украинская ведущая Катя Осадчая. Козловский тогда отказался комментировать личную жизнь. В свою очередь Бакуменко, поздравляя артиста год назад с днем рождения, призналась ему в любви.