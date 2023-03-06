Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
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Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бакуменко о Козловском: Прежде всего хочу, чтобы ты был счастлив! Люблю до неба
Бакуменко о Козловском: Прежде всего хочу, чтобы ты был счастлив! Люблю до неба
Фото: Yulia Bakumenko / Facebook

Концертный директор украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко в Facebook рассказала, как изменился артист за время войны, и вспомнила, как они праздновали его 37-летие год назад, в первые недели после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она посвятила публикацию дню рождения Козловского, которому 6 марта исполнилось 38 лет.

По словам Бакуменко, ровно год назад она под звуки сирен и взрывов искала в Киеве сгущенное молоко для праздничного торта Козловскому.

"Тогда мы даже не знали, будет ли завтра. И я себе придумала, что как бы ни было, а торт со свечами должен быть. Торт несокрушимости. Прошел год. Год, за который столько всего произошло и ты стал взрослее, пожалуй, на целую жизнь,  написала она. – Мне раньше казалось, что я очень хорошо тебя знаю. Но за этот год увидела тебя таким, каким еще больше восхищаюсь и горжусь. Прежде всего хочу, чтобы ты был счастлив! Люблю до неба". 

https://www.facebook.com/yulia.bakumenko/posts/pfbid02Xwym3WzcfA6HH2N4268Ea7crqKrLHTPcH6duuKRpFrjmkbspezsPi8quikohkCual

Контекст:

О романтических отношениях Козловского с Бакуменко весной 2020 года в эфире передачи "Світське життя" сообщила украинская ведущая Катя Осадчая. Козловский тогда отказался комментировать личную жизнь. В свою очередь Бакуменко, поздравляя артиста год назад с днем рождения, призналась ему в любви.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, война России против Украины, Виталий Козловский, певец, торт
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