  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция

83-летний российский режиссер Андрей Кончаловский отметил, что за последние 10 лет уровень коррупции в России вырос. По его словам, глава государства Владимир Путин вынужден терпеть коррупцию из-за своих либеральных взглядов.

83-летний советский и российский режиссер Андрей Кончаловский считает президента РФ Владимира Путина "абсолютным либералом", который терпит коррупцию. Об этом он рассказал во время онлайн-интервью, которое 8 февраля опубликовано на канале Ксении Собчак.

"Путин – абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, – она же создана не Путиным. Она создается русским культурным геномом", – считает Кончаловский.

Цитируя российского историка Владимира Булдакова, режиссер заявил, что "русский народ создает себе правительство согласно своему представлению о власти".

"Мне кажется, Путин пришел в тот момент, когда даже страшно было подумать, что могло случиться с нашей страной. И Путину удалось собрать эту страну, чтобы она не развалилась. 10 лет назад я уже тогда думал, что Путин – либерал в том смысле, что он очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция. И уровень зашкаливает именно потому, что Путин – либерал", – заявил он.

Он уточнил, что за последние 10 лет уровень коррупции вырос.

"Это русская ментальность. Надо к этому относиться как к объективности и искоренить можно только очень жесткими законами", – подытожил он.

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Видео: Ксения Собчак / YouTube

31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом российского президента Бориса Ельцина в отставку Путин приступил к исполнению обязанностей президента. Он был избран главой РФ в марте 2000 года, одержав победу в первом туре. Спустя четыре года был избран на второй срок.

В 2018 году Путина на президентском посту сменил глава администрации президента РФ Дмитрий Медведев, а он занял пост главы правительства.

На президентских выборах 4 марта 2012 года Путин победил в первом туре и остается президентом РФ до настоящего времени, вновь переизбравшись в 2018 году.

19 января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

30 января российский миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.