Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2021
 
Новости

Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция

83-летний российский режиссер Андрей Кончаловский отметил, что за последние 10 лет уровень коррупции в России вырос. По его словам, глава государства Владимир Путин вынужден терпеть коррупцию из-за своих либеральных взглядов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кончаловский считает, что причиной коррупции в том числе является русская ментальность
Кончаловский считает, что причиной коррупции в том числе является русская ментальность
Фото: Андрей Кончаловский / Facebook

83-летний советский и российский режиссер Андрей Кончаловский считает президента РФ Владимира Путина "абсолютным либералом", который терпит коррупцию. Об этом он рассказал во время онлайн-интервью, которое 8 февраля опубликовано на канале Ксении Собчак.

"Путин – абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, – она же создана не Путиным. Она создается русским культурным геномом", – считает Кончаловский.

Цитируя российского историка Владимира Булдакова, режиссер заявил, что "русский народ создает себе правительство согласно своему представлению о власти".

"Мне кажется, Путин пришел в тот момент, когда даже страшно было подумать, что могло случиться с нашей страной. И Путину удалось собрать эту страну, чтобы она не развалилась. 10 лет назад я уже тогда думал, что Путин – либерал в том смысле, что он очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция. И уровень зашкаливает именно потому, что Путин – либерал", – заявил он.

Он уточнил, что за последние 10 лет уровень коррупции вырос.

"Это русская ментальность. Надо к этому относиться как к объективности и искоренить можно только очень жесткими законами", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Ксения Собчак / YouTube

31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом российского президента Бориса Ельцина в отставку Путин приступил к исполнению обязанностей президента. Он был избран главой РФ в марте 2000 года, одержав победу в первом туре. Спустя четыре года был избран на второй срок.

В 2018 году Путина на президентском посту сменил глава администрации президента РФ Дмитрий Медведев, а он занял пост главы правительства.

На президентских выборах 4 марта 2012 года Путин победил в первом туре и остается президентом РФ до настоящего времени, вновь переизбравшись в 2018 году.

19 января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

30 января российский миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, Андрей Кончаловский, режиссер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Виктория ВОРОНИНА
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото
СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото
Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой
Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских шокировала откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских шокировала откровенной позой на встрече с близкими
"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19
"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
Финалистка Х-фактора стала участницей "Голосу країни"
Финалистка Х-фактора стала участницей "Голосу країни"
Мать Илона Маска обнародовала совместное фото сына и девятимесячного внука XÆA-12
Мать Илона Маска обнародовала совместное фото сына и девятимесячного внука XÆA-12
Мила Нитич во второй раз стала стала участницей "Голосу країни"
Мила Нитич во второй раз стала стала участницей "Голосу країни"
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
Тренеры "Голосу країни" во время "слепых прослушиваний" не повернулись к внучке Ющенко
Тренеры "Голосу країни" во время "слепых прослушиваний" не повернулись к внучке Ющенко
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS