"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет

"Твой день. Твои 14. Честно? Не верю. В хорошем смысле. Мы с мамой очень тебя любим. Любим и верим, что ты соберешь стадион, куда придут слушать твой вокал. А те, кто не придут, пожалеют об этом. Только будь с мечтой. И слушай сердце", – написал он в подписи к фото.

"Красавица. Взяла лучшее у родителей", – прокомментировала romanikhina.liudmila.

"А с виду все 20 уже", – отметил reshet99705.

"Копия папаши, только с волосами", – написал asan3077.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгении * Кошевои * (@evgenii.koshevoi)