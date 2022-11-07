"Красавчик и умница. Мама гордится". 41-летний Кулеба сменил прическу и обновил аватарку в соцсети

На черно-белом снимке 41-летний Кулеба позирует с новой стрижкой, подперев руками подбородок.

Новое фото активно комментируют его подписчики.

"Красавчик и умница. Мама гордится", – отреагировали пользователи сети.

"Какой красавец! Гордость и надежда", – написали фолловеры.

"Элегантная прическа", – оценили новый образ дипломата украинцы.

Ранее министр иностранных дел Украины выглядел вот так.

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Контекст:

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Иван Кулебы.

Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".