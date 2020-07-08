"Красавчик, Леха". Гончаренко с голым торсом показал, сколько раз может подтянуться

39-летный народный депутат Алексей Гончаренко продемонстрировал на камеру физическую подготовку, выполнив подтягивания на турнике.

39-летний народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подтянулся на турнике 15 раз – видеозапись утренней тренировки он обнародовал на своей странице в Instagram.

На видео Гончаренко запечатлен в спортивных шортах серого цвета. Подтягиваться нардеп предпочел с голым торсом.

"Дождь – не повод переносить тренировку. Сегодня занимаюсь в домашних условиях", – подписал он видео.

"Красавчик, Леха!" – отметили фолловеры нардепа.

"15 раз с широким хватом – это похвально", – прокомментировали усилия Гончаренко подписчики.

Гончаренко начал политическую карьеру в 2011 году. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

Во время Революции достоинства, в феврале 2014 года, вышел из Партии регионов. Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 годах. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде VIII созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ.