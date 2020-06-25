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Гончаренко: Если бы я встретился с Путиным, я бы его просто придушил

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман назвал президента РФ Владимира Путина олицетворением зла и убийцей.

 
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Гончаренко: Путин это просто разрушитель своей страны, моей страны, убийца тысяч людей
Гончаренко: Путин – это просто разрушитель своей страны, моей страны, убийца тысяч людей
Фото: eurosolidarity.org

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире авторской программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что, если бы была такая возможность, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он бы его "просто придушил". 

"Это, наверное, прозвучит совсем неполиткорректно, но если бы у меня была такая возможность, честно говоря, я бы его просто придушил. Я бы перформансы не делал. Но если бы у меня была такая возможность..." – сказал Гончаренко.

Журналистка напомнила, что Путин занимается единоборствами.

"Я не знаю, чем он занимается. Энергия – она большую роль играет. Я говорю серьезно. Может, мне поэтому и не стоило бы с ним встречаться нигде, потому что это грех на душу все равно брать. Но для меня Владимир Путин – это олицетворение зла. То есть реально живое олицетворение зла. Убийца. Просто человек, в котором нет ничего. Ни капли я не вижу ничего. Я вижу, что это просто разрушитель своей страны, моей страны, убийца тысяч людей, человек, в котором человеческого, наверное, практически ничего не осталось", – отметил Гончаренко. 

Депутат напомнил, что от Путина постоянно звучат территориальные претензии к Украине, именно поэтому он решил создать в парламенте межфракционное объединение "Кубань".

"А я через эту идею решил напомнить, что вообще-то в составе Российской Федерации есть земли, на которых определяющим был украинский этнос: Кубань, где основным языком общения был украинский язык. Они еще сто лет назад хотели присоединиться к Украинской Народной Республике как к федеративному образованию. И сегодня там есть много людей с украинскими корнями. Поэтому нужно за своих соотечественников бороться и о них тоже напоминать. То есть логика такая: давайте напоминать, что мы тоже большая страна и мы могли бы кому-то предъявлять какие-то претензии. Мы этого никогда не делали и не собираемся это делать", – сказал Гончаренко. 

По мнению депутата, инициатива сработала, потому что "даже в самой России это получило немалый отклик". 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Между Украиной и Россией шестой год продолжается конфликт. Весной 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным МИД Украины, за время конфликта на Донбассе погибло не менее 14 тыс. человек, еще 1,5 млн человек стали вынужденными переселенцами. 

Теги: Владимир Путин, Крым, Алексей Гончаренко, агрессия, аннексия, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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