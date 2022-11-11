"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет

"Киев вечерний... Всегда атмосферный, красивый и родной. За 10 лет жизни здесь я поняла, что почти нигде не была. Всегда работа, съемки и только один маршрут – от дома до съемочной площадки. Но все впереди! Главное – победа!" – написала она.

"Красивая женщина", – прокомментировал подписчик armin_steck_1328_.

Контекст:

Днем ранее телеведущая показала два снимка, сделанных в Киеве ночью.

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания.

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.