Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2021
 
Новости

"Кто ж знал, что все так затянется". Седокова с молодым мужем поцеловались на пешеходном переходе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анна Седокова выложила новую фотосессию с мужем
Анна Седокова выложила новую фотосессию с мужем
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая несколько лет строит карьеру в России, 31 октября разместила в Instagram новые фотографии со своим мужем – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

На снимках 38-летняя певица и 29-летний спортсмен, одетые в пуховики, целуются посреди пешеходного перехода. "Любовь и ненависть", – подписала фото Седокова.

За несколько часов ее пост набрал больше 30 тыс. лайков.

"Идеальные!" – прокомментировала фото tina_krava.

"Как стильно", – написала lilija_zakharova.

"Кто ж знал во время первого поцелуя, что все так затянется..." – заметил alexboykok.

Контекст:

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Теги: спортсмены, Анна Седокова, певица, фото, Янис Тимм, Янис Тимма, поцелуй, брак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я в это не верю!" После "танца за жизнь" телешоу "Танцы со звездами" покинула девятая пара
  "Я в это не верю!" После "танца за жизнь" телешоу "Танцы со звездами" покинула девятая пара
"Кто ж знал, что все так затянется". Седокова с молодым мужем поцеловались на пешеходном переходе
"Кто ж знал, что все так затянется". Седокова с молодым мужем поцеловались на пешеходном переходе
  Еще двое участников "Танцев со звездами" заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию
  Еще двое участников "Танцев со звездами" заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS