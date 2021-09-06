Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии

30 августа дочь Успенской Плаксина в сети обратилась за помощью, заявив, что ее заперли без телефона Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

В передаче показали фрагменты видео, которое было снято в психиатрической клинике, где предположительно находится на принудительном лечении дочь артистки. Отмечается, что Плаксина не имеет средств связи с внешним миром.

"Для меня это очень болезненная тема, потому что я очень хорошо знаю и люблю Любу и знаю Таню. Мне жалко мать. Мне кажется, им обеим нужна помощь. Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии", – заявила в эфире шоу Кудрявцева.

Успенская эти заявления не комментировала и на съемках шоу не присутствовала.