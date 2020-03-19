Культурная антиизоляция. Кого из артистов можно послушать в сети бесплатно. Список

В Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин, на время которого запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны. Артисты, вокалисты и музыканты позаботились о том, чтобы социальная изоляция была наполнена культурным смыслом.
Первой украинской вокалисткой, которая после введения карантина выступила в сети с домашним концертом, стала Светлана Тарабарова. Запись выступления, которое состоялось 12 марта, можно посмотреть на странице вокалистки в Instagram. Тарабарова анонсировала еженедельные домашние выступления по четвергам.
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Дякую всім, хто був з нами у цей вечір на одній хвилі! * #TARABAROVA #світла_сторона_музики #тарабарова
18 марта онлайн-концерт дала солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина. Выступление артистки можно посмотреть в записи на ее странице в Facebook.
"Музыка не на карантине", – считают музыканты группы "Фіолет". 18 марта коллектив опубликовал на своем YouTube-канале запись первого онлайн-выступления.
Певица Джамала исполнила песню из репертуара американской вокалистки Билли Айлиш. Послушать композицию можно на Facebook-cтранице Джамалы или в ее Instagram-профиле.
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Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. Дякую, що вже завалили мій direct ідеями наступного каверу. Далі буде... * No Time to Die, друзі! Все буде добре! * Thank you for the song @billieeilish * @andrey_chmut @vovasharykov * P.S. Онлайн-концерт обов’язково буде - 24 березня о 19.00 * * #разомвдома #TogetherAtHome
Лидер британской группы Coldplay Крис Мартин 16 марта вышел в эфир на своей странице в Instagram, исполнив по заявкам подписчиков песни Green Eyes, Yellow, Viva La Vida, а также сыграл кавер на песню Life on Mars Дэвида Боуи. Запись домашнего выступления артиста можно посмотреть на YouTube-канале группы.
Домашний концерт австралийского музыканта Кита Урбана опубликован в записи на его Instagram-странице.
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Квартирник Сергея Бабкина состоялся 18 марта. Посмотреть первое выступление артиста из дома в окружении семьи можно на его странице в Instagram в разделе IGTV.
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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.
18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.
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