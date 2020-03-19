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19 марта, 2020
 
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Культурная антиизоляция. Кого из артистов можно послушать в сети бесплатно. Список

Чтобы вынужденная социальная изоляция не превратилась в культурную, музыканты организовали бесплатные выступления в сети. Издание "ГОРДОН" публикует ссылки на состоявшиеся домашние концерты артистов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Артисты дают домашние концерты в сети, чтобы избежать культурной изоляции во время карантина
Артисты дают домашние концерты в сети, чтобы избежать культурной изоляции во время карантина
Фото: depositphotos.com

В Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин, на время которого запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, ТРЦ, кафе и рестораны. Артисты, вокалисты и музыканты позаботились о том, чтобы социальная изоляция была наполнена культурным смыслом. 

Первой украинской вокалисткой, которая после введения карантина выступила в сети с домашним концертом, стала Светлана Тарабарова. Запись выступления, которое состоялось 12 марта, можно посмотреть на странице вокалистки в Instagram. Тарабарова анонсировала еженедельные домашние выступления по четвергам.

18 марта онлайн-концерт дала солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина. Выступление артистки можно посмотреть в записи на ее странице в Facebook.

https://www.facebook.com/THEHARDKISS/videos/528371274533586/

"Музыка не на карантине", – считают музыканты группы "Фіолет". 18 марта коллектив опубликовал на своем YouTube-канале запись первого онлайн-выступления.

ВИДЕО
Видео: Фіолет / YouTube

Певица Джамала исполнила песню из репертуара американской вокалистки Билли Айлиш. Послушать композицию можно на Facebook-cтранице Джамалы или в ее Instagram-профиле

Лидер британской группы Coldplay Крис Мартин 16 марта вышел в эфир на своей странице в Instagram, исполнив по заявкам подписчиков песни Green Eyes, Yellow, Viva La Vida, а также сыграл кавер на песню Life on Mars Дэвида Боуи. Запись домашнего выступления артиста можно посмотреть на YouTube-канале группы. 

ВИДЕО
Видео: Coldplay / YouTube

Домашний концерт австралийского музыканта Кита Урбана опубликован в записи на его Instagram-странице. 

Квартирник Сергея Бабкина состоялся 18 марта. Посмотреть первое выступление артиста из дома в окружении семьи можно на его странице в Instagram в разделе IGTV. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.

18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Информация обновляется.

Теги: концерт, Джамала, The Hardkiss, Сергей Бабкин, Светлана Тарабарова, Coldplay, Юлия Санина, Крис Мартин, Билли Айлиш, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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