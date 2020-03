Культурная антиизоляция. Кого из артистов можно послушать в сети бесплатно. Список

View this post on Instagram

Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає. Дякую, що вже завалили мій direct ідеями наступного каверу. Далі буде... * No Time to Die, друзі! Все буде добре! * Thank you for the song @billieeilish * @andrey_chmut @vovasharykov * P.S. Онлайн-концерт обов’язково буде - 24 березня о 19.00 * * #разомвдома #TogetherAtHome