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19 марта, 2020
 
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Карпа, Дереш, Жадан. Украинские писатели во время карантина устроили авторские чтения онлайн

Послушать произведения украинских писателей в авторском исполнении можно на Facebook-платформе организаторов онлайн-чтений – Форуме издателей.

Жадан прочитает свои произведения первым
Жадан прочитает свои произведения первым
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

С 21 марта по 2 апреля украинские писатели примут участие в онлайн-чтениях, сообщает на своей Facebook-странице организатор мероприятия Форум видавців. 

Участие в проекте подтвердили Сергей Жадан, Ирена Карпа, Любко Дереш, Галина Шиян и Остап Славинский. 

Авторские чтения будут проходить каждые два дня, начиная с 21 марта – начало прямых эфиров запланировано на 20.30.

https://www.facebook.com/lviv.bookforum/posts/3838634392820837

Первым участником проекта анонсирован украинский писатель Сергей Жадан. На своей странице в Facebook он рассказал, что планирует прочитать свои новые произведения, а после ответит на вопросы слушателей. 

"В субботу в 20.30 выходите на связь, почитаю вам новое и давнее", – подписал писатель анонс онлайн-выступления.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/2748779775170273

Организаторы онлайн-чтений подчеркнули, что проект организован для того, чтобы читатели могли послушать любимых авторов, не нарушая карантин. 

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.

18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Теги: Украина, Сергей Жадан, Ирэна Карпа, писатель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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