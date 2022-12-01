Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским

Кунис родилась в 1983 году в Черновцах Фото: ЕРА

По словам актрисы, тогда она сотрудничала с американской телекомпанией АВС, которая хотела приобрести права на съемки ремейка украинского сериала "Слуга народа" с участием Зеленского.

Во время переговоров Кунис общалась с Зеленским, а когда он стал президентом, актриса с удивлением отметила для себя, что они знакомы. Она назвала их встречу "милой".

После этого Кунис общалась с Зеленским еще дважды. В последний раз это было в марте по видеосвязи. Во время разговора президент Украины поблагодарил Кунис за помощь Украине.