Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2022
 
Новости

Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кунис родилась в 1983 году в Черновцах
Кунис родилась в 1983 году в Черновцах
Фото: ЕРА

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис познакомилась с президентом Украины Владимиром Зеленским восемь лет назад, когда он был руководителем студии "Квартал 95". Об этом знаменитость рассказала в интервью, которое 30 ноября опубликовано на сайте People.

По словам актрисы, тогда она сотрудничала с американской телекомпанией АВС, которая хотела приобрести права на съемки ремейка украинского сериала "Слуга народа" с участием Зеленского.

Во время переговоров Кунис общалась с Зеленским, а когда он стал президентом, актриса с удивлением отметила для себя, что они знакомы. Она назвала их встречу "милой".

После этого Кунис общалась с Зеленским еще дважды. В последний раз это было в марте по видеосвязи. Во время разговора президент Украины поблагодарил Кунис за помощь Украине.

Контекст:

Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.

В 2015 году она вышла замуж за американского актера Эштона Кутчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).

В марте 2022 года Кунис и Кутчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.

По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать в общей сложности $40 млн. 

21 марта Зеленский заявил, что актеры собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины, поблагодарив их за поддержку.

Теги: Владимир Зеленский, Мила Кунис, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Мне нравится слоган "Переживемо зиму разом". Непонятно только, почему четная сторона нашей улицы переживает ее отдельно
Военный дневник харьковчанки Гин: Мне нравится слоган "Переживемо зиму разом". Непонятно только, почему четная сторона нашей улицы переживает ее отдельно
  Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела"
  Гройсман: Я сказал одному из главарей "ДНР" Пургину после катастрофы MH17: "Там лежат женщины, дети. Там +25 °C. Они разлагаются. Неужели ты Господа не боишься?" Через 15 минут он перезвонил: "Убедил, отдам тела"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скорзезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Скорзезе и Фармига проведут концерт в Нью-Йорке, посвященный столетию исполнения "Щедрика" в США
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Разве не лучше услышать нашу историю от нас?" Netflix показал тизер документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
"Моя вселенная". 38-летняя Зиневич показала детей от 62-летнего Тигипко
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
"Почему шпагат делает она, а стыдно мне?" Волочкова в кружевном белье показала растяжку. В сети обсуждают
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
Макаревич показал, как плавает под водой. Видео
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Этот талант нужно развивать". Мозговая показала рисунок свой семилетней дочери
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Лично я уже сегодня помародерил". Остапчук высмеял публикацию на российском пропагандистском сайте об украинцах
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Хорошая работа над собой", "Какая же фигура идеальная". Мишина в белье станцевала перед камерой. Видео
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Поверить не могу, что нас будет так много". Беременная Tarabarova снялась вместе с мужем и детьми
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
"Есть еще одна важная поддержка". Тина Кароль показала видео и фото со своих благотворительных концертов
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
  "Щоб не плакать, я сміялась". Slavia выпустила новую песню. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 