Кунис рассказала, при каких обстоятельствах восемь лет назад познакомилась с Зеленским

По словам актрисы, тогда она сотрудничала с американской телекомпанией АВС, которая хотела приобрести права на съемки ремейка украинского сериала "Слуга народа" с участием Зеленского.
Во время переговоров Кунис общалась с Зеленским, а когда он стал президентом, актриса с удивлением отметила для себя, что они знакомы. Она назвала их встречу "милой".
После этого Кунис общалась с Зеленским еще дважды. В последний раз это было в марте по видеосвязи. Во время разговора президент Украины поблагодарил Кунис за помощь Украине.
Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.
В 2015 году она вышла замуж за американского актера Эштона Кутчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).
В марте 2022 года Кунис и Кутчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.
По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать в общей сложности $40 млн.
21 марта Зеленский заявил, что актеры собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины, поблагодарив их за поддержку.