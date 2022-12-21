Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2022
 
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Курица с брокколи. Рецепт от эксперта

Курица с брокколи --- популярное в Гонконге блюдо
Курица с брокколи --- популярное в Гонконге блюдо
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 20 декабря в Instagram поделился рецептом блюда китайской кухни.

"Пришло время полакомиться блюдом, которое очень популярно и известно в Гонконге, а именно курицей из брокколи. Рецепт поможет вникнуть в атмосферу Китая, даже если такое кулинарное путешествие не было запланировано!" – отметил кулинар.

Ингредиенты: куриное бедро – 300 г, рисовый уксус – 50 мл, сода – 1 ст.л., крахмал – 1 ст.л., соевый соус – 200 мл, сахар – 30 г, крахмал – 10 г, вода – 30 мл, оливковое масло, чеснок – 5 зубков, имбирь – 5 г, брокколи – 100 г, чили – по вкусу.

Куриные бедра нужно разрезать, добавить соду, погасить уксусом, ввести крахмал. Обжарить бедра на сковороде на оливковом масле.

В соевый соус добавить сахар, соль, крахмал, воду. Чеснок нужно выдавить на сковороду, политую оливковым маслом, смешав с тертым имбирем, залить соусом. Добавить курицу, брокколи, перемешать, довести до готовности. Подавать, добавив перец чили.

"Обязательно попробуйте приготовить это блюдо: гарантирую, пальчики оближете!" – пообещал Хименес-Браво.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, сахар, ресторатор, имбирь, рецепт, рецепты, масло, соус, курица, блюдо, перец, чеснок
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