Курица с брокколи. Рецепт от эксперта

Курица с брокколи --- популярное в Гонконге блюдо Фото: depositphotos.com

"Пришло время полакомиться блюдом, которое очень популярно и известно в Гонконге, а именно курицей из брокколи. Рецепт поможет вникнуть в атмосферу Китая, даже если такое кулинарное путешествие не было запланировано!" – отметил кулинар.

Ингредиенты: куриное бедро – 300 г, рисовый уксус – 50 мл, сода – 1 ст.л., крахмал – 1 ст.л., соевый соус – 200 мл, сахар – 30 г, крахмал – 10 г, вода – 30 мл, оливковое масло, чеснок – 5 зубков, имбирь – 5 г, брокколи – 100 г, чили – по вкусу.

Куриные бедра нужно разрезать, добавить соду, погасить уксусом, ввести крахмал. Обжарить бедра на сковороде на оливковом масле.

В соевый соус добавить сахар, соль, крахмал, воду. Чеснок нужно выдавить на сковороду, политую оливковым маслом, смешав с тертым имбирем, залить соусом. Добавить курицу, брокколи, перемешать, довести до готовности. Подавать, добавив перец чили.

"Обязательно попробуйте приготовить это блюдо: гарантирую, пальчики оближете!" – пообещал Хименес-Браво.