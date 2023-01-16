Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта

"Все помнят любимую еду кота Гарфилда из одноименного мультфильма? Да, это лазанья! Сегодня приготовим это знаменитое блюдо с грибами и индейкой", – отметил Хименес-Браво.

Ингредиенты: чеснок – 5 г, грибы (вешенки и шампиньоны) – 1 кг, соль – 3 г, тимьян – 5 г, фарш индейки – 500 г, соль – 5 г, перец – 5 г, тимьян – 5 г, масло сливочное – 30 г, мука – 60 г, молоко – 200 мл, листы теста для лазаньи – 4,5 шт., сыр (гауда или моцарелла) – 100 г.

На оливковом масле нужно поджарить измельченные чеснок и грибы, добавив соль, перец, тимьян. Отдельно поджарить фарш из индейки.

Сделать соус, добавив на разогретую и смазанную сливочным маслом сковороду муку и молоко.

В форму для запекания послойно выложить тесто, фарш, грибы, соус, сверху покрыть сыром. Запекать до готовности.