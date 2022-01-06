  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Аделина Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым

"Для меня эта личность очень интересная, потому что с ним вообще нет свежих интервью. Он абсолютно такой инкогнито-человек. Честно, я бы очень хотела с ним пообщаться", – заявила она.

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Контекст:

Аделина Дели выступает в составе балета украинской певицы Насти Каменских. Осенью 2020 года принимала участие в шоу "Танцы со звездами" в паре с украинским футболистом Сергеем Мельником. Они выбыли из проекта по итогам четвертьфинала шоу.

В мае она выступала на сцене "Евровидения 2021" в команде певицы Эфенди из Азербайджана.

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд. Он женат. В браке с супругой Лилией у них родилось два сына: Дамир (1988) и Алмир (1997).