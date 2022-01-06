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06 января, 2022
 
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"Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Аделина Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Дели об Ахметове: Честно, я бы очень хотела с ним пообщаться
Дели об Ахметове: Честно, я бы очень хотела с ним пообщаться
Фото: adelina.deli / Instagram

Бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Аделина Дели 6 января в интервью YouTube-каналу Agasi рассказала, что хотела бы провести один день с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"Для меня эта личность очень интересная, потому что с ним вообще нет свежих интервью. Он абсолютно такой инкогнито-человек. Честно, я бы очень хотела с ним пообщаться", – заявила она.

ВИДЕО
Видео: AGASI / YouTube
Контекст:

Аделина Дели выступает в составе балета украинской певицы Насти Каменских. Осенью 2020 года принимала участие в шоу "Танцы со звездами" в паре с украинским футболистом Сергеем Мельником. Они выбыли из проекта по итогам четвертьфинала шоу.

В мае она выступала на сцене "Евровидения 2021" в команде певицы Эфенди из Азербайджана.

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд. Он женат. В браке с супругой Лилией у них родилось два сына: Дамир (1988) и Алмир (1997).

Теги: Ринат Ахметов, Танцы со звездами, Аделина Дели
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