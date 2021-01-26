"Loboda сказала, что сольет весь компромат". Крапивина рассказала о своих политических амбициях

По словам продюсера проживающей в России украинской певицы Loboda Нателлы Крапивиной, ее подопечная категорически против того, чтобы она занималась политикой.

Семья Крапивиной в 1993 году переехала из Ашхабада в Киев Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина 26 января, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, заявила, что интересуется политикой.

"Политикой активно интересуюсь, есть планы на будущее, но [проживающая в России украинская певица] Loboda категорически против. Сказала, что сольет в сеть весь компромат на меня", – написала Крапивина.

Скриншот: natellakrapivina / Instagram

Нателла Крапивина (до замужества – Алиева) родилась в 1982 году в столице Туркменской ССР Ашхабаде. В 1993 году семья переехала в Украину. Ее отец – украинский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагиф Алиев.

В браке с экс-супругом, бизнесменом Дмитрием Крапивиным продюсер в 2003 году родила дочь Софию.