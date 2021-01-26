"Loboda сказала, что сольет весь компромат". Крапивина рассказала о своих политических амбициях

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина 26 января, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, заявила, что интересуется политикой.
"Политикой активно интересуюсь, есть планы на будущее, но [проживающая в России украинская певица] Loboda категорически против. Сказала, что сольет в сеть весь компромат на меня", – написала Крапивина.
Нателла Крапивина (до замужества – Алиева) родилась в 1982 году в столице Туркменской ССР Ашхабаде. В 1993 году семья переехала в Украину. Ее отец – украинский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагиф Алиев.
В браке с экс-супругом, бизнесменом Дмитрием Крапивиным продюсер в 2003 году родила дочь Софию.