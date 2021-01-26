Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2021
 
Новости

"Loboda сказала, что сольет весь компромат". Крапивина рассказала о своих политических амбициях

По словам продюсера проживающей в России украинской певицы Loboda Нателлы Крапивиной, ее подопечная категорически против того, чтобы она занималась политикой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Семья Крапивиной в 1993 году переехала из Ашхабада в Киев
Семья Крапивиной в 1993 году переехала из Ашхабада в Киев
Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина 26 января, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, заявила, что интересуется политикой.

"Политикой активно интересуюсь, есть планы на будущее, но [проживающая в России украинская певица] Loboda категорически против. Сказала, что сольет в сеть весь компромат на меня", – написала Крапивина.

Скриншот: natellakrapivina / Instagram
Скриншот: natellakrapivina / Instagram

Нателла Крапивина (до замужества – Алиева) родилась в 1982 году в столице Туркменской ССР Ашхабаде. В 1993 году семья переехала в Украину. Ее отец – украинский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагиф Алиев. 

В браке с экс-супругом, бизнесменом Дмитрием Крапивиным продюсер в 2003 году родила дочь Софию

Теги: политика, Loboda, Нателла Крапивина, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
Дмитрий ГОРДОН
Какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января. Список
Какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января. Список
Елена КРАВЧЕНКО
В каких странах Европы, кроме Украины, не началась вакцинация от COVID-19. Список
В каких странах Европы, кроме Украины, не началась вакцинация от COVID-19. Список
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь
  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь
"Нереальная ржака", "Позитивно и сексуально". Богомолов разделся перед камерой
"Нереальная ржака", "Позитивно и сексуально". Богомолов разделся перед камерой
Компания Вайнштейна выплатит $17,1 млн жертвам его домогательств
Компания Вайнштейна выплатит $17,1 млн жертвам его домогательств
"Loboda сказала, что сольет весь компромат". Крапивина рассказала о своих политических амбициях
"Loboda сказала, что сольет весь компромат". Крапивина рассказала о своих политических амбициях
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера
Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера
Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары
Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары
Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах
Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах
Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца
Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца
Умерла актриса "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Токарчук
Умерла актриса "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Токарчук
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS