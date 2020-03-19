Лолита заявила, что будет выпускать туалетную бумагу

Российская певица Лолита намерена разместить на своей именной туалетной бумаге ругательство.

Лолита: Не хочу отставать от зарабатывания денег. Ищу себя в "новое время" Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица Лолита разместила в Instagram ролик, в котором показала, как будет выглядеть ее авторская туалетная бумага.

Певица пожаловалась на дефицит продуктов питания и туалетной бумаги в российских магазинах в связи с пандемией коронавируса.

"Не хочу отставать от зарабатывания денег. Ищу себя в "новое время", – заявила певица.

Она продемонстрировала туалетную бумагу с надписью "Иди в жопу", сделанную шариковой ручкой.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815. Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 погибли.

В РФ зарегистрировано 147 зараженных.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.