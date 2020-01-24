"Омерзительные ощущения, когда они трогают тебя плавниками". Лолита надела купальник, защищающий от рыб

Российская певица Лолита обнародовала ролик в купальнике с длинными рукавами.

Российская певица Лолита разместила в Instagram ролик, снятый в бассейне после плавания.

"Вышла из бассейна, глаза красные. Очки пропускают воду", – объяснила певица свой "заплаканный" вид.

Она акцентировала внимание, что на ней купальник с длинными рукавами.

"Это специально для тех, кто, как я, не любит, когда рыбы, проплывая, случайно трогают тебя плавниками. Это вызывает омерзительные ощущения. Или для тех, кто не очень любит солнышко и у кого, как у меня, много родинок", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Янв 2020 в 2:04 PST

Лолита родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.

Певица запрещен въезд в Украину. Государственная пограничная служба не пустила в Украину Милявскую в апреле 2017 года. По словам исполнительницы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.