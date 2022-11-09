Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком

Как сообщила певица, первый шаг сделал Бен.
Вскоре после того, как Лопес и ее бывший жених Алекс Родригес разорвали помолвку, она получила электронное письмо от Аффлека, который только что разорвал отношения с актрисой Аной де Армас. Так они стали снова общаться и видеться.
"Я всегда чувствовала, что между нами была настоящая любовь. Близкие люди знают, что Бен был очень, очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы воссоединились, эти чувства во мне все еще были живы", – рассказала звезда.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.