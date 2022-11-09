Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком

Как сообщила певица, первый шаг сделал Бен.

Вскоре после того, как Лопес и ее бывший жених Алекс Родригес разорвали помолвку, она получила электронное письмо от Аффлека, который только что разорвал отношения с актрисой Аной де Армас. Так они стали снова общаться и видеться.

"Я всегда чувствовала, что между нами была настоящая любовь. Близкие люди знают, что Бен был очень, очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы воссоединились, эти чувства во мне все еще были живы", – рассказала звезда.