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09 ноября, 2022
 
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Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились 17 июля 2022 года
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились 17 июля 2022 года
Фото: depositphotos.com

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 8 ноября в интервью журналу Vogue рассказала, как она вновь начала общаться со своим нынешним мужем, 50-летним американским актером Беном Аффлеком после их разрыва 17 лет назад.

Как сообщила певица, первый шаг сделал Бен.

Вскоре после того, как Лопес и ее бывший жених Алекс Родригес разорвали помолвку, она получила электронное письмо от Аффлека, который только что разорвал отношения с актрисой Аной де Армас. Так они стали снова общаться и видеться.

"Я всегда чувствовала, что между нами была настоящая любовь. Близкие люди знают, что Бен был очень, очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы воссоединились, эти чувства во мне все еще были живы", – рассказала звезда.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: шоу-бизнес, любовь, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, семья
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