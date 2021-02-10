Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что во время изоляции ей не хватало привычной активности, в то время как ее жених, американский бейсболист Алекс Родригес радовался возможности побыть с ней и детьми дома.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что во время карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса, им с женихом, американским бейсболистом Алексом Родригесом, понадобилась профессиональная психологическая терапия. Об этом она рассказала в интервью американскому журналу Allure.

По словам Лопес, посещение психолога помогло их отношениям. Певица отметила, что вынужденная изоляция стала для нее испытанием – ей не хватало творчества и привычной активности, тогда как Родригес "быстро приспособился" и радовался возможности побыть дома с ней и детьми.

C Родригесом Лопес познакомилась в 2017 году. В начале апреля 2020 года во время онлайн-интервью с американской телеведущей Эллен Дедженерес Лопес заявила, что вынуждена отменить запланированную на лето церемонию бракосочетания со своим избранником из-за карантина.

В декабре певица призналась, что дважды за прошедший год отменяла свадьбу, подчеркнув при этом, что в их с Родригесом отношениях все хорошо.

До знакомства с Лопес Родригес был женат на сценаристке Синтии Сертес, в браке с которой у него родились две дочери – Наташа (2004) и Элла (2008).

Лопес была трижды замужем. В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году она родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми (2008).