"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова 6 февраля в Instagram разместила совместное фото с мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно, на котором они запечатлены во время пробежки.
Пара позирует в кадре в спортивной одежде и защитных масках, взяв на пробежку своего питомца по кличке Кофе.
"Love is. Кто помнит эту жвачку из 90-х?" – подписала она публикацию. Водянова отметила, что они с супругом совершают пробежку в Париже (Франция).
"Зачем бегать в маске?" – интересуются у Водяновой фолловеры.
"Нельзя бегать в масках, не издевайтесь над своим организмом. На улице нет такой концентрации вируса, чтобы заболеть. Можете бегать смело без масок", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
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Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение.
19 сентября Водянова вышла за Арно замуж. У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016).
У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007).
Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается более чем в $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей.