"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова во время совместной пробежки с мужем по улицам Парижа была в защитной маске.

Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года Фото: natasupernova / Instagram

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова 6 февраля в Instagram разместила совместное фото с мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно, на котором они запечатлены во время пробежки.

Пара позирует в кадре в спортивной одежде и защитных масках, взяв на пробежку своего питомца по кличке Кофе.

"Love is. Кто помнит эту жвачку из 90-х?" – подписала она публикацию. Водянова отметила, что они с супругом совершают пробежку в Париже (Франция).

"Зачем бегать в маске?" – интересуются у Водяновой фолловеры.

"Нельзя бегать в масках, не издевайтесь над своим организмом. На улице нет такой концентрации вируса, чтобы заболеть. Можете бегать смело без масок", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение.

19 сентября Водянова вышла за Арно замуж. У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016).

У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007).

Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается более чем в $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей.