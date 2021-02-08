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08 февраля, 2021
 
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"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова во время совместной пробежки с мужем по улицам Парижа была в защитной маске.

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Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года
Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года
Фото: natasupernova / Instagram

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова 6 февраля в Instagram разместила совместное фото с мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно, на котором они запечатлены во время пробежки. 

Пара позирует в кадре в спортивной одежде и защитных масках, взяв на пробежку своего питомца по кличке Кофе.

"Love is. Кто помнит эту жвачку из 90-х?" – подписала она публикацию. Водянова отметила, что они с супругом совершают пробежку в Париже (Франция).

"Зачем бегать в маске?" – интересуются у Водяновой фолловеры.

"Нельзя бегать в масках, не издевайтесь над своим организмом. На улице нет такой концентрации вируса, чтобы заболеть. Можете бегать смело без масок", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение

19 сентября Водянова вышла за Арно замужУ пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016)

У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007). 

Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается более чем в $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей.

Теги: Франция, Париж, Наталья Водянова, маска
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