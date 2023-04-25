"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем

"Что бы ты ни запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть – лучшим!" – написала она.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

Дубинский – третий супруг спортсменки. Они поженились в 2018 году. У пары есть дочь Эвелина.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

Спортсменка вместе с семьей живет и работает в США. В феврале 2023 года Подкопаева впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину.