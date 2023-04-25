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25 апреля, 2023
 
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"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем

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Подкопаева мать троих детей
Подкопаева – мать троих детей
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 25 апреля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена во время поцелуя со своим мужем, американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским.

"Что бы ты ни запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть – лучшим!" – написала она.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

Дубинский – третий супруг спортсменки. Они поженились в 2018 году. У пары есть дочь Эвелина.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

Спортсменка вместе с семьей живет и работает в США. В феврале 2023 года Подкопаева впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Лилия Подкопаева
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