Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко позировал с шестимесячным сыном Александром на руках.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко 15 ноября обнародовал в Instagram снимок, на котором запечатлен вместе с шестимесячным сыном Александром во время прогулки во дворе.

На фото Ляшко держит сына на руках, показывая ему собаку.

"Мое лучшее время в жизни", – подписал снимок политик.

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О рождении сына Ляшко сообщил 17 мая – на следующий день после его рождения. Мать ребенка – супруга политика Росита Сайранен. Пара зарегистрировала брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. Супруги также воспитывают дочь Владиславу.

В августе Ляшко показал, как играет с сыном, которому на тот момент исполнилось три месяца.