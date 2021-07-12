"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте

Бардаш и Коцюба поженились в августе 2020 года Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Супруги позируют в кадре, сидя в обнимку на палубе. Жена артиста выбрала для прогулки закрывающую тело одежду. Бардаш запечатлен в шортах и рубашке.

"Сделай любовь своим главным мотивом. Любовь – универсальная энергия, силой которой можно творить чудеса. Любое дело, начатое из любви, находит поддержку у высших сил и всегда имеет позитивный результат. Хочешь повысить свои вибрации? Тогда, делая выбор, спроси себя, каков твой мотив: любовь или эгоизм? Проверить просто. Индикатор: вы хотите создать благо или получить благо? Любовь не имеет ничего общего с потреблением", – подписала она фото.

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