"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"

Съемка проходила на грунтовой дороге на фоне песчаных гор.
"Часто ли мы задумываемся о том, насколько нам важно чужое мнение, похвала или осуждение? Думаю, часто! Хотим ли мы нравиться другим? Насколько мы готовы измениться, лишь бы нравиться тем другим, кого знаем или никогда в жизни не видели. Где эта грань? Это зависит исключительно от нас. Мне приятно, когда меня любят, я благодарна за фидбэк своих деяний, но эти подтверждения обратной связи для меня важны не в качестве некоей похвалы, а чтобы эти деяния принесли пользу другой стороне в малом или большом. Вот что мне важно! И тем более не трогает чья-то обида на мир. Жизнь утопающего – личное его дело", – написала артистка.
"Мне всегда казалось, как тяжело жить с такой большой грудью. Для спины нагрузка сильная. Хотя красиво, конечно, ничего не скажешь", – обратили внимание на фото певицы ее поклонники.
"Когда она с детства формируется, намного проще переносится этот нюанс. Формируется привычка. А вообще, жить с такой грудью непросто. Уже с лет 10 активно внимание проявляли взрослые мужчины. Так что у меня на них серьезный иммунитет", – ответила певица.
"Мама Надя, что же ты творишь?" – прокомментировали публикацию подписчики.
"Какой беспощадный огонь", – оценили фото артистки пользователи сети.
Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).
У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.