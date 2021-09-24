Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
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"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"

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Мейхер: Жить с такой грудью непросто
Мейхер: Жить с такой грудью непросто
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, дизайнер и актриса Надежда Мейхер 24 сентября разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена с разных ракурсов в синем клетчатом костюме и коричневом кожаном топе с глубоким декольте собственного дизайна.

Съемка проходила на грунтовой дороге на фоне песчаных гор.

"Часто ли мы задумываемся о том, насколько нам важно чужое мнение, похвала или осуждение? Думаю, часто! Хотим ли мы нравиться другим? Насколько мы готовы измениться, лишь бы нравиться тем другим, кого знаем или никогда в жизни не видели. Где эта грань? Это зависит исключительно от нас. Мне приятно, когда меня любят, я благодарна за фидбэк своих деяний, но эти подтверждения обратной связи для меня важны не в качестве некоей похвалы, а чтобы эти деяния принесли пользу другой стороне в малом или большом. Вот что мне важно! И тем более не трогает чья-то обида на мир. Жизнь утопающего – личное его дело", – написала артистка.

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

"Мне всегда казалось, как тяжело жить с такой большой грудью. Для спины нагрузка сильная. Хотя красиво, конечно, ничего не скажешь", – обратили внимание на фото певицы ее поклонники.

"Когда она с детства формируется, намного проще переносится этот нюанс. Формируется привычка. А вообще, жить с такой грудью непросто. Уже с лет 10 активно внимание проявляли взрослые мужчины. Так что у меня на них серьезный иммунитет", – ответила певица.

"Мама Надя, что же ты творишь?" – прокомментировали публикацию подписчики.

"Какой беспощадный огонь", – оценили фото артистки пользователи сети.

Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: Надежда Мейхер, певица, грудь
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