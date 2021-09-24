"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"

Съемка проходила на грунтовой дороге на фоне песчаных гор.

"Часто ли мы задумываемся о том, насколько нам важно чужое мнение, похвала или осуждение? Думаю, часто! Хотим ли мы нравиться другим? Насколько мы готовы измениться, лишь бы нравиться тем другим, кого знаем или никогда в жизни не видели. Где эта грань? Это зависит исключительно от нас. Мне приятно, когда меня любят, я благодарна за фидбэк своих деяний, но эти подтверждения обратной связи для меня важны не в качестве некоей похвалы, а чтобы эти деяния принесли пользу другой стороне в малом или большом. Вот что мне важно! И тем более не трогает чья-то обида на мир. Жизнь утопающего – личное его дело", – написала артистка.

Фото: nadyameiher / Instagram

"Мне всегда казалось, как тяжело жить с такой большой грудью. Для спины нагрузка сильная. Хотя красиво, конечно, ничего не скажешь", – обратили внимание на фото певицы ее поклонники.

"Когда она с детства формируется, намного проще переносится этот нюанс. Формируется привычка. А вообще, жить с такой грудью непросто. Уже с лет 10 активно внимание проявляли взрослые мужчины. Так что у меня на них серьезный иммунитет", – ответила певица.

"Мама Надя, что же ты творишь?" – прокомментировали публикацию подписчики.

"Какой беспощадный огонь", – оценили фото артистки пользователи сети.

Фото: nadyameiher / Instagram