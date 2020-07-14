"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, показала свою подросшую дочь Клавдию.

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте разместила в Instagram видео, на котором они с восьмилетней дочерью Клавдией готовятся к фотосессии. В ролике им обеим делают прически и макияж.



"Решили с Клавусей устроить фотосессию! Собралась прекрасная команда", – написала певица.

"Скажите, зачем красить ребенка с идеальной кожей? Зачем? Маме не нравится, как выглядит ее дочь? Клавдия идеальная! Что исправлять и подкрашивать?" – спросила kuzina4586.

"Клава так на маму стала похожа", – написал dionis.style.

"Да, мне тоже показалось, что Клава сбоку очень похожа на Кристину... Но в большей степени, конечно, папа", – отметила liliia.khvostova.

Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михалом Земцовым. Роды проходили в Майами. Третий муж Орбакайте младше певицы на семь лет. Клавдия – единственный ребенок Земцова.

В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с бизнесменом Русланом Байсаровым – сына Дени.

Орбакайте – старшая дочь российской певицы Аллы Пугачевой.