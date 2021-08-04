Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
Новости

Maruv о пластике: Ха-ха, никогда! Потому что я идеальная!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
30-летняя Maruv рассмеялась в ответ на предложение провести пластические манипуляции
30-летняя Maruv рассмеялась в ответ на предложение провести пластические манипуляции
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv, регулярно выступающая в России, поздно ночью 4 августа загрузила в Instagram Stories видеоответы на вопросы своих подписчиков.

Один из них предложил 30-летней певице услуги пластического косметолога или хирурга.

"Ха-ха-ха, никогда! Потому что я идеальная! Посмотри на это личико", – ответила Maruv.

screenshot_2021-08-04_at_09.12.46
Скриншот: maruvofficial / Instagram

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: Instagram, певица, пластическая хирургия, Maruv
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах
"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах
"Какая фигурка! А ноги какие! Фарфоровая статуэтка!" 65-летняя Долина надела миниплатье
"Какая фигурка! А ноги какие! Фарфоровая статуэтка!" 65-летняя Долина надела миниплатье
"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике
"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике
"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото
"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото
"Тема сисек не раскрыта!", "Сексуальная красотка". Тина Кароль снялась в необычной позе
"Тема сисек не раскрыта!", "Сексуальная красотка". Тина Кароль снялась в необычной позе
Maruv о пластике: Ха-ха, никогда! Потому что я идеальная!
Maruv о пластике: Ха-ха, никогда! Потому что я идеальная!
"Крутая пара", "Это просто любовь". Потап показал прогулку с Каменских
"Крутая пара", "Это просто любовь". Потап показал прогулку с Каменских
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Фотошоп зашкаливает, зачем уменьшать талию?" 16-летняя дочь Поляковой показала свое новое фото с отдыха
"Фотошоп зашкаливает, зачем уменьшать талию?" 16-летняя дочь Поляковой показала свое новое фото с отдыха
"Фото – бомба", "Просто слепну от такой красоты". Модель с 15-м размером груди предстала в откровенном декольте
"Фото – бомба", "Просто слепну от такой красоты". Модель с 15-м размером груди предстала в откровенном декольте
"Если не Photoshop, то шедевральная фигура". Каменских потрясла соцсеть фигурой в красном мини-бикини
"Если не Photoshop, то шедевральная фигура". Каменских потрясла соцсеть фигурой в красном мини-бикини
Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые"
Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика "Неудержимые"
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества
  "Нет у меня девушки. Парня тоже". Участник "Танцев со звездами" и капитан команды "Стояновка" Люленов назвал причину своего одиночества
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS