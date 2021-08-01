Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2021
 
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"В таком выходить нельзя, мужики скончаются". Maruv исполнила эротичный танец под душем. Видео

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Maruv запустила собственную линию нижнего белья
Maruv запустила собственную линию нижнего белья
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv, регулярно выступающая в России, 31 июля опубликовала в Instagram ролик, в котором в черном бикини собственного дизайна исполняет эротичный танец под расслабляющую музыку.

"Белье – моя страсть после музыки и танцев. Год назад я решила создать свою собственную линию нижнего белья. Этим летом я расширила свой ассортимент и придумала купальники. Это один из них", – подписала ролик 30-летняя певица.

За несколько часов видео набрало больше 19 тыс. просмотров и около 200 комментариев.

"Само воплощение красоты, грации и суперсексуальности", – прокомментировала видео one.love.maruv.

"Куда скинуться вам на одежду?" – поинтересовался comanchi2019.

"Голая жопа – двигатель прогресса", – написал 88_alekseev.

"Ну, в таком выходить нельзя, мужики скончаются", – заключила lidnewskaya5. 

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: купальник, Maruv, бикини, эротика, танец
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