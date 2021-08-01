"В таком выходить нельзя, мужики скончаются". Maruv исполнила эротичный танец под душем. Видео

"Белье – моя страсть после музыки и танцев. Год назад я решила создать свою собственную линию нижнего белья. Этим летом я расширила свой ассортимент и придумала купальники. Это один из них", – подписала ролик 30-летняя певица.

За несколько часов видео набрало больше 19 тыс. просмотров и около 200 комментариев.

"Само воплощение красоты, грации и суперсексуальности", – прокомментировала видео one.love.maruv.

"Куда скинуться вам на одежду?" – поинтересовался comanchi2019.

"Голая жопа – двигатель прогресса", – написал 88_alekseev.

"Ну, в таком выходить нельзя, мужики скончаются", – заключила lidnewskaya5.