"Лицо все в прыщах. Красота", "Без грима не узнать!" Maruv показала себя полностью без макияжа

Подписчики Maruv в соцсети убеждены, что она и "без тюнинга тоже хороша" Фото: maruvofficial / Instagram

"Мои сборы на концерт", – подписала видео и на русском, и на английском Maruv.

В комментариях подписчики 30-летней певицы удивляются, что можно лишь благодаря косметике из обычной девушки преобразиться в поп-диву.

"А прыщей-то…", – заметил romlys061171.

"Лицо все в прыщах. Красота", – прокомментировала serebr_alisk.

"Без тюнинга тоже хороша", – написал serjkay.

"Берешь красивые трусы, красишься поярче и все, ты Maruv, можно ехать в турне", – сделала вывод netta_leona.

"Без грима не узнать! Не зря говорят, как себя нарисуешь, так и выглядеть будешь!" – считает tolchinal.