"Лицо все в прыщах. Красота", "Без грима не узнать!" Maruv показала себя полностью без макияжа

"Мои сборы на концерт", – подписала видео и на русском, и на английском Maruv.
В комментариях подписчики 30-летней певицы удивляются, что можно лишь благодаря косметике из обычной девушки преобразиться в поп-диву.
"А прыщей-то…", – заметил romlys061171.
"Лицо все в прыщах. Красота", – прокомментировала serebr_alisk.
"Без тюнинга тоже хороша", – написал serjkay.
"Берешь красивые трусы, красишься поярче и все, ты Maruv, можно ехать в турне", – сделала вывод netta_leona.
"Без грима не узнать! Не зря говорят, как себя нарисуешь, так и выглядеть будешь!" – считает tolchinal.
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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.