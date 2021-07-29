Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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"Лицо все в прыщах. Красота", "Без грима не узнать!" Maruv показала себя полностью без макияжа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подписчики Maruv в соцсети убеждены, что она и "без тюнинга тоже хороша"
Подписчики Maruv в соцсети убеждены, что она и "без тюнинга тоже хороша"
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv, регулярно выступающая в России, показала, как наносит на свое лицо сценический макияж. 29 июля она опубликовала в Instagram ролик, на котором в начале крупным планом показывает себя без косметики, а после в несколько этапов ее наносит.

"Мои сборы на концерт", – подписала видео и на русском, и на английском Maruv.

В комментариях подписчики 30-летней певицы удивляются, что можно лишь благодаря косметике из обычной девушки преобразиться в поп-диву.

"А прыщей-то…", – заметил romlys061171.

"Лицо все в прыщах. Красота", – прокомментировала serebr_alisk.

"Без тюнинга тоже хороша", – написал serjkay.

"Берешь красивые трусы, красишься поярче и все, ты Maruv, можно ехать в турне", – сделала вывод netta_leona.

"Без грима не узнать! Не зря говорят, как себя нарисуешь, так и выглядеть будешь!" – считает tolchinal.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: концерт, певица, Maruv, макияж, косметика
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