"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью

"Да, да, да! На фото два круга", – подписала фото Maruv.

Пост певицы набрал почти 23 тыс. лайков.

"Эти два круга – самые совершенные два круга, какие только возможны в этом бренном мире", – оставил комментарий под фото пользователь с ником ma.thbest.

"А можно скинуть в личку без кружков?" – поинтересовался radius_udara.

"Какая же ты ах…енная, господи, бл…дь", – не сдержался dmitriy_gold17.

"Горячо! У кого лишний огнетушитель?" – прокомментировал фотосессию bossvitaliano.