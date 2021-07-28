"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью

"Да, да, да! На фото два круга", – подписала фото Maruv.
Пост певицы набрал почти 23 тыс. лайков.
"Эти два круга – самые совершенные два круга, какие только возможны в этом бренном мире", – оставил комментарий под фото пользователь с ником ma.thbest.
"А можно скинуть в личку без кружков?" – поинтересовался radius_udara.
"Какая же ты ах…енная, господи, бл…дь", – не сдержался dmitriy_gold17.
"Горячо! У кого лишний огнетушитель?" – прокомментировал фотосессию bossvitaliano.
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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.