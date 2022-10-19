Меган Маркл пожаловалась на унижение в начале актерской карьеры и напоролась на резкий ответ

Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, вспомнила унизительное отношение, с которым сталкивалась в начале своей телекарьеры, еще до сериала "Форс-мажоры".

Как рассказала Меган, когда она работала в развлекательном телешоу Deal or No Deal - девушкой, которая держит и раскрывает ящик с деньгами – ее и других моделей обязывали делать унизительные вещи. Например, подкладывать что-то в бюстгальтеры, чтобы увеличить размер груди, а также наращивать ресницы и волосы.

"В итоге я уволилась из того шоу. Мне не нравилось, что меня заставляют быть только красивой оболочкой, в которой мало содержания. Вот как я чувствовала себя, когда меня сводили к этому специфическому архетипу, к слову "бимбо". Это слово, которое употребляется, чтобы унизить красивую женщину, так сказать, дать ей понять, что она красивая, но, пожалуй, развратная, легкомысленная или глупая", - рассказала Маркл.

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Эти слова разозлили бывшую партнершу Маркл по шоу актрису Клаудию Джордан. В своих Insta Stories она заявила, что на шоу к девушкам никогда не относились как к дурочкам, пишет The Daily Mail.

"Благодаря этому шоу у нас появилось так много возможностей. Это была ступенька по лестнице, по которой я поднималась в течение 25 лет, которая оплатила все мои счета. Господь свидетель, я годами защищала эту женщину в средствах массовой информации. Но я просто не хочу никаких недопониманий по поводу климата и окружающей среды на съемочной площадке шоу", – написала Джордан.