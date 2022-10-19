Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2022
 
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Меган Маркл пожаловалась на унижение в начале актерской карьеры и напоролась на резкий ответ

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Откровения Меган Маркл вызвали критику ее коллег по шоу
Откровения Меган Маркл вызвали критику ее коллег по шоу
Фото: EPA

Герцогиня Сассекская выпустила новый подкаст. В разговоре со своей гостьей – Пэрис Хилтон, Меган Маркл вспомнила начало своей актерской карьеры и то, как телебоссы заставляли ее чувствовать себя "развратной и глупой". Об этом пишет The Daily Mail.

Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, вспомнила унизительное отношение, с которым сталкивалась в начале своей телекарьеры, еще до сериала "Форс-мажоры".

Как рассказала Меган, когда она работала в развлекательном телешоу Deal or No Deal - девушкой, которая держит и раскрывает ящик с деньгами – ее и других моделей обязывали делать унизительные вещи. Например, подкладывать что-то в бюстгальтеры, чтобы увеличить размер груди, а также наращивать ресницы и волосы.

"В итоге я уволилась из того шоу. Мне не нравилось, что меня заставляют быть только красивой оболочкой, в которой мало содержания. Вот как я чувствовала себя, когда меня сводили к этому специфическому архетипу, к слову "бимбо". Это слово, которое употребляется, чтобы унизить красивую женщину, так сказать, дать ей понять, что она красивая, но, пожалуй, развратная, легкомысленная или глупая", - рассказала Маркл.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эти слова разозлили бывшую партнершу Маркл по шоу актрису Клаудию Джордан. В своих Insta Stories она заявила, что на шоу к девушкам никогда не относились как к дурочкам, пишет The Daily Mail.

"Благодаря этому шоу у нас появилось так много возможностей. Это была ступенька по лестнице, по которой я поднималась в течение 25 лет, которая оплатила все мои счета. Господь свидетель, я годами защищала эту женщину в средствах массовой информации. Но я просто не хочу никаких недопониманий по поводу климата и окружающей среды на съемочной площадке шоу", – написала Джордан.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: США, шоу-бизнес, скандал, актриса, Меган Маркл
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