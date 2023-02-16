Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2023
 
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Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом

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Melovin в интервью Осадчей говорил, что его вдохновляет тело Русиной
Melovin в интервью Осадчей говорил, что его вдохновляет тело Русиной
Фото: lissarusina / Instagram

Украинский певец Melovin узнал о личной жизни своей бывшей партнерши по проекту "Танцы со звездами на "1+1", украинского хореографа Лизы Русиной из СМИ. Об этом он сообщил 15 февраля, разместив в Instagram Stories скриншот соответствующей публикации с сайта "ГОРДОН".

В ней сообщалось, что Русина в настоящее время находится на Кипре в компании своего нового бойфренда, фамилию и имя которого не называет. Отмечалось также, что хореограф выложила в сеть ролик, в котором запечатлена со своим избранником на пляже. Позируя перед камерой, пара страстно целовалась.

"Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо, что обо всем узнаю из медиа",  обратился к Русиной певец.

Скриншот: melovin_official / Instagram
Скриншот: melovin_official / Instagram

Контекст:

Melovin в паре с Русиной выступал в последнем сезоне шоу "Танцы со звездами на "1+1". Они покинули проект 21 октября 2021 года. Прощаясь с участниками проекта, певец на камеру страстно поцеловал сопротивлявшуюся Русину в губы. После завершения проекта бисексуальный певец говорил в интервью, что, возможно, влюбился в Русину. "Таких девушек реально мало, которые искренние. Я реально могу о Лизе очень много говорить. Лиза просто удивительная девушка", – заявил он тогда.

Комментируя в ноябре этот поцелуй в интервью YouTube-шоу BAHAREVA govorit, Русина призналась, что случившееся стало для нее неожиданностью.

В интервью украинской журналистке Кате Осадчей в феврале 2022 года артист признавался, что его вдохновляет тело Русиной.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Кипр, любовь, певец, Танцы со звездами, Melovin, хореограф, Лиза Русина
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