Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом

В ней сообщалось, что Русина в настоящее время находится на Кипре в компании своего нового бойфренда, фамилию и имя которого не называет. Отмечалось также, что хореограф выложила в сеть ролик, в котором запечатлена со своим избранником на пляже. Позируя перед камерой, пара страстно целовалась.
"Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо, что обо всем узнаю из медиа", – обратился к Русиной певец.
Melovin в паре с Русиной выступал в последнем сезоне шоу "Танцы со звездами на "1+1". Они покинули проект 21 октября 2021 года. Прощаясь с участниками проекта, певец на камеру страстно поцеловал сопротивлявшуюся Русину в губы. После завершения проекта бисексуальный певец говорил в интервью, что, возможно, влюбился в Русину. "Таких девушек реально мало, которые искренние. Я реально могу о Лизе очень много говорить. Лиза просто удивительная девушка", – заявил он тогда.
Комментируя в ноябре этот поцелуй в интервью YouTube-шоу BAHAREVA govorit, Русина призналась, что случившееся стало для нее неожиданностью.
В интервью украинской журналистке Кате Осадчей в феврале 2022 года артист признавался, что его вдохновляет тело Русиной.