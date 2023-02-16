Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом

Melovin в интервью Осадчей говорил, что его вдохновляет тело Русиной Фото: lissarusina / Instagram

В ней сообщалось, что Русина в настоящее время находится на Кипре в компании своего нового бойфренда, фамилию и имя которого не называет. Отмечалось также, что хореограф выложила в сеть ролик, в котором запечатлена со своим избранником на пляже. Позируя перед камерой, пара страстно целовалась.

"Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо, что обо всем узнаю из медиа", – обратился к Русиной певец.

Скриншот: melovin_official / Instagram

