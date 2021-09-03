Мэр Киева хочет, чтобы старший сын после окончания британского университета служил в украинской армии. У жены Кличко на это – свое видение

"Нужно ставить вызовы. Комфортные условия расслабляют людей. Такие университеты надо пройти. Вообще-то нет разницы, но если гражданин Украины, то должен идти в украинскую армию, пройти эти испытания и быть военным", – рассказал Кличко.
По словам мэра, у его жены, проживающей в Германии Наталии Кличко, на это свое видение.
"Она не всегда разделяет мои желания", – признался Кличко.
Виталий и Наталия Кличко поженились весной 1991 года. По словам мэра, регистрация брака была формальностью в перерыве между его спортивными сборами. В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002). Они живут и учатся в Великобритании. Летом 2021 года 21-летний Егор окончил университет, а 18-летняя Елизавета стала студенткой одного из британских высших учечбных заведений.
Наталия Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.
Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года.
2 сентября, комментируя слухи об их с женой разводе, Кличко заявил, что состоит в браке, но видится с женой несколько раз в год.