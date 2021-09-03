Мэр Киева хочет, чтобы старший сын после окончания британского университета служил в украинской армии. У жены Кличко на это – свое видение

"Нужно ставить вызовы. Комфортные условия расслабляют людей. Такие университеты надо пройти. Вообще-то нет разницы, но если гражданин Украины, то должен идти в украинскую армию, пройти эти испытания и быть военным", – рассказал Кличко.

По словам мэра, у его жены, проживающей в Германии Наталии Кличко, на это свое видение.

"Она не всегда разделяет мои желания", – признался Кличко.