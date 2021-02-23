Мейхер позировала за рулем своего авто

Участница нового сезона проекта "Голос країни" на "1+1", украинская певица Надежда Мейхер призналась, что любит поездки на дальние расстояния.

Мейхер: До начала всего, что сейчас происходит в мире, я лично ездила в Италию за тканями для своего бренда Фото: nadyameiher / Instagram

Участница нового сезона проекта "Голос країни" на "1+1", украинская певица Надежда Мейхер 21 февраля в Instagram разместила фото, на котором запечатлена за рулем своего автомобиля.

"До начала всего, что сейчас происходит в мире, я лично ездила в Италию за тканями для своего бренда. Я страсть как люблю дальние поездки за рулем своего автомобиля", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Мейхер родилась в 1982 году в Украине. В 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", проработав в коллективе до 2011 года. После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. У нее есть собственный бутик женской одежды Meiher by Meiher.

Мейхер – мать троих детей. В отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко в 2002 году она родила сына Игоря. В браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым певица стала мамой двоих дочерей – Анны (2012) и Марии (2015).