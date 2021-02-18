  "Я просто приняла участие, не навредив никому". Мейхер рассказала, почему решила участвовать в шоу "Голос країни"

Украинская певица, ведущая и актриса Надежда Мейхер 14 февраля в комментарии телеканалу "Новий Чернігів", отвечая на вопрос о том, почему решила стать участницей шоу "Голос країни" на "1+1", заявила, что ее пригласили.
"Я шла как медийное лицо, чтобы спеть ту песню, которая мне нравится, и посвятить ее своей маме. Вот и все. Но не принимать участие в этом шоу. Я человек, который много чего достиг, а в этом шоу должны принимать участие те, кто хочет как-то начать свой большой творческий путь. У меня он и так достаточно большой, поэтому я просто приняла участие, не навредив никому, не сдвинув ни одного участника с его почетного места", – заявила она.
14 февраля Мейхер по итогам четвертого эфира слепых прослушиваний стала участницей проекта "Голос країни". Она спела Mon mec a moi из репертуара французской певицы Патрисии Каас.
Во время выступления к ней повернулись все четыре тренера проекта. Певица выбрала в качестве наставника коллегу Тину Кароль.
Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.