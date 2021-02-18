Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2021
 
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"Я просто приняла участие, не навредив никому". Мейхер рассказала, почему решила участвовать в шоу "Голос країни"

Украинская певица, ведущая и актриса Надежда Мейхер заявила, что принимает участие в шоу "Голос країни" на "1+1" как медийное лицо, подчеркнув, что ее появление в проекте не навредило другим участникам, которые "хотят как-то начать свой творческий путь".

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Мейхер после слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" выбрала в качестве наставника коллегу Тину Кароль
Мейхер после слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" выбрала в качестве наставника коллегу Тину Кароль
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, ведущая и актриса Надежда Мейхер 14 февраля в комментарии телеканалу "Новий Чернігів", отвечая на вопрос о том, почему решила стать участницей шоу "Голос країни" на "1+1", заявила, что ее пригласили.

"Я шла как медийное лицо, чтобы спеть ту песню, которая мне нравится, и посвятить ее своей маме. Вот и все. Но не принимать участие в этом шоу. Я человек, который много чего достиг, а в этом шоу должны принимать участие те, кто хочет как-то начать свой большой творческий путь. У меня он и так достаточно большой, поэтому я просто приняла участие, не навредив никому, не сдвинув ни одного участника с его почетного места", – заявила она.

ВИДЕО
Ответ Мейхер об участии в шоу можно послушать, начиная с 03.00. Видео: Телеканал Новий Чернігів / YouTube

14 февраля Мейхер по итогам четвертого эфира слепых прослушиваний стала участницей проекта "Голос країни"Она спела Mon mec a moi из репертуара французской певицы Патрисии Каас.

Во время выступления к ней повернулись все четыре тренера проекта. Певица выбрала в качестве наставника коллегу Тину Кароль.

Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.

Теги: Голос країни, Надежда Мейхер, певица
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