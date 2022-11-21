Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
Новости

Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейхер позировала в качестве модели
Мейхер позировала в качестве модели
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 21 ноября в Instagram Stories своего именного бренда одежды разместила фото, на котором запечатлена в сером костюме и белой блузке.

Мейхер представила юбку-карандаш и удлиненный жакет. Она позировала, облокотясь на камин. Модель засветила татуировку на бедре в виде фантазийного узора.

Фото: meiherbymeiher / Instagram
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, модель, татуировка, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
  Невзоров: Конфликт электричества и Путина завершится тем, что к его стулу таки подведут 2700 В очень хорошего тока. Не исключено, что произведенного на украинской АЭС
Дмитрий ГОРДОН
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
Вернувшийся из плена подполковник Пипенко: Российский спецназ тренировали на нас. Проверки – это очень жестко
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 