Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2022
 
Новости

Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Перевод композиции, написанной Михалком, с русского на украинский язык сделал Жадан
Перевод композиции, написанной Михалком, с русского на украинский язык сделал Жадан
Фото: brutto_nostra / Instagram

Украинский певец белорусского происхождения Сергей Михалок и белорусская группа "Ляпис Трубецкой" 23 ноября на YouTube-канале "Ляпис 98" презентовали клип на песню "Гарри", которую спели на украинском языке.

Перевод композиции, написанной Михалком, с русского на украинский язык сделал украинский поэт, писатель и волонтер Сергей Жадан.

Премьера песни "Гарри" на русском языке состоялась в 2014 году. Это уже вторая совместная работа музыкантов с Жаданом. Ранее они записали на украинском языке песню "Воины света"

ВИДЕО
Видео: ЛЯПИС 98 / YouTube
Контекст:

Группа "Ляпис Трубецкой" распалась в 2014 году на две команды: Brutto и Trubetskoy.

Михалок после нападения РФ на Украину обратился к российским рок-музыкантам с призывом говорить правду о войне и назвать открыто президента РФ Владимира Путина убийцей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Михалок и "Ляпис Трубецкой" отправились в благотворительный концертный тур в поддержку Украины под названием "Воины света".

Теги: Сергей Жадан, Ляпис Трубецкой, Сергей Михалок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
Алеся БАЦМАН
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
Алеся БАЦМАН
  Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии
  Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света
Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света
Дорофеева об отключениях электричества: Два дня не мылась. Интернет не ловит
Дорофеева об отключениях электричества: Два дня не мылась. Интернет не ловит
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева
  "Я кохала, як дитина. Вірила тобі. Йдеш, іди". Каменских выпустила песню, в которой рассказала о разлуке с любимым. Аудио
  "Я кохала, як дитина. Вірила тобі. Йдеш, іди". Каменских выпустила песню, в которой рассказала о разлуке с любимым. Аудио
Экс-продюсер Лободы Крапивина высказалась о девяти месяцах войны
Экс-продюсер Лободы Крапивина высказалась о девяти месяцах войны
"Артистическая шушера". Невзоров резко высказался о российских артистах, развлекающих "путинский фашизм"
"Артистическая шушера". Невзоров резко высказался о российских артистах, развлекающих "путинский фашизм"
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 