  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео

Перевод композиции, написанной Михалком, с русского на украинский язык сделал украинский поэт, писатель и волонтер Сергей Жадан.

Премьера песни "Гарри" на русском языке состоялась в 2014 году. Это уже вторая совместная работа музыкантов с Жаданом. Ранее они записали на украинском языке песню "Воины света".

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Контекст:

Группа "Ляпис Трубецкой" распалась в 2014 году на две команды: Brutto и Trubetskoy.

Михалок после нападения РФ на Украину обратился к российским рок-музыкантам с призывом говорить правду о войне и назвать открыто президента РФ Владимира Путина убийцей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Михалок и "Ляпис Трубецкой" отправились в благотворительный концертный тур в поддержку Украины под названием "Воины света".