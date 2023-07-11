Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео

Мишина выбрала модель платья макси длины и с огромным разрезом сбоку. Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и гладко зачесанными волосами, собранными в хвост.
Актриса продефилировала перед камерой. Она присела на корточки, а также, сидя на полу, подняла ноги вверх.
"Сначала ты мечтаешь, чтобы кто-то исполнял твои желания, а потом понимаешь, что можешь все сама", – написала она.
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Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".
Мишина живет в Киеве. За время полномасштабной войны она уже выезжала на работу в Бельгию и на отдых в одну из теплых стран. В 2023 году актриса отметила свой день рождения в Турции.