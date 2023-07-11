Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео

Мишина: Сначала ты мечтаешь, чтобы кто-то исполнял твои желания, а потом понимаешь, что можешь все сама Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина выбрала модель платья макси длины и с огромным разрезом сбоку. Образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и гладко зачесанными волосами, собранными в хвост.

Актриса продефилировала перед камерой. Она присела на корточки, а также, сидя на полу, подняла ноги вверх.

"Сначала ты мечтаешь, чтобы кто-то исполнял твои желания, а потом понимаешь, что можешь все сама", – написала она.