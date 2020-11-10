Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти

По словам приглашенной судьи 11-го эфира "Танцев со звездами" на "1+1" актрисы Ксении Мишиной, поклонники участницы шоу, фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной болезненно отреагировали на оценку за танец своего кумира.

Актриса Ксения Мишина, которая во время 11-го эфира "Танцев со звездами" была приглашенным судьей на проекте "Танцы со звездами" на "1+1", заявила в Instagram, что после завершения эфира хейтеры принялись писать ей в личных сообщениях пожелания смерти.

"Директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной стала девятка, которую я поставила [участнице проекта, фронтвумен группы The Hardkiss] Юлии Саниной за исполнение танца. Я понимаю привязанность фанатов, для которых исполнитель – кумир, и они готовы на многое, но в такой ситуации?! Я же не двойку ей поставила, и даже если двойку, имею право на собственное мнение касательно танца", – написала Мишина.

Актриса призвала тех, кого "бомбит", заявить о несогласии с ее решением публично, оставив комментарии под постом.

"Ведите себя так, как в жизни. Я представить себе не могу, что должно быть в душе у человека, чтобы в такой ситуации он испытал такую разрушающую эмоцию. Но я всех вас прощаю и желаю вам обрести счастье", – подытожила она.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная" (2019).

В 2019 году она принимала участие в "Танцах со звездами", выступая на паркете вместе с хореографом Евгением Котом. Пара стала победителями шоу.

Сейчас Мишина является главной героиней проекта "Холостячка" на СТБ.

8 ноября 2020 года актриса вернулась на проект "Танцы со звездами" в качестве приглашенной судьи.