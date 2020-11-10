Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти

Актриса Ксения Мишина, которая во время 11-го эфира "Танцев со звездами" была приглашенным судьей на проекте "Танцы со звездами" на "1+1", заявила в Instagram, что после завершения эфира хейтеры принялись писать ей в личных сообщениях пожелания смерти.
"Директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной стала девятка, которую я поставила [участнице проекта, фронтвумен группы The Hardkiss] Юлии Саниной за исполнение танца. Я понимаю привязанность фанатов, для которых исполнитель – кумир, и они готовы на многое, но в такой ситуации?! Я же не двойку ей поставила, и даже если двойку, имею право на собственное мнение касательно танца", – написала Мишина.
Актриса призвала тех, кого "бомбит", заявить о несогласии с ее решением публично, оставив комментарии под постом.
"Ведите себя так, как в жизни. Я представить себе не могу, что должно быть в душе у человека, чтобы в такой ситуации он испытал такую разрушающую эмоцию. Но я всех вас прощаю и желаю вам обрести счастье", – подытожила она.
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Друзья, я хотела бы поднять с вами тему этики и доброты в соцсетях. Вчера после эфира @tanci1plus1 , где я была приглашённым судьей, мой Директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной всего стала 9, которую я поставила Юлии Саниной за исполнение танца. * И вот у меня вопрос: люди вы серьезно? Мы сидим на развлекательном шоу, задача которого сделать так, чтобы вам было интересно и захватывающе. Я понимаю привязанность фанатов, для которых Исполнитель-кумир и они готовы на многое, но в такой ситуации?! Я же не 2 ей поставила и даже если 2, я имею право на собственное мнение, касательно танца. * А вы, те кто пишут злобные, полные ненависти пожелания, помните, прежде всего они разрушают вас. Я очень надеюсь и верю, что в прошлом году когда я с @kot_jenya получала 9ку, а то и хуже - вы не писали то же самое судьям прошлого сезона. Мы с Женей стояли на танцполе и понимали, что каждый из них имеет собственное мнение, взгляд и с достоинством принимали все оценки и комментарии, надеюсь, как и участники этого сезона ... * Я уже говорила, но напомню: в интернете все как в жизни, на том конце провода тоже человек читает! Ведите себя так, как в жизни. Я представить себе не могу, что должно быть в душе у человека, чтобы в такой ситуации он испытал такую разрушающую эмоцию. Но я всех вас прощаю и желаю вам обрести счастье и покой и если уж тратить своё драгоценное время на сообщения незнакомым людям, пусть это будет что-то доброе, что наполнит вас самих любовью и добром А тех кого до сих пор бомбит, приглашаю легально высказать всю критику обо мне под постом и с чистым сердцем и совестью отправляться в новый день ! *
Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная" (2019).
В 2019 году она принимала участие в "Танцах со звездами", выступая на паркете вместе с хореографом Евгением Котом. Пара стала победителями шоу.
Сейчас Мишина является главной героиней проекта "Холостячка" на СТБ.
8 ноября 2020 года актриса вернулась на проект "Танцы со звездами" в качестве приглашенной судьи.