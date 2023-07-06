Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом

Он сообщил, что рождение ребенка ожидается в конце года.

Контекст:

Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтон. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.

Миддлтон ранее проживал вместе с Тевене на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail, а в начале августа 2021 года он сообщил, что переехал в новый дом, расположенный в селе. Миддлтон разводит собак породы золотистый ретривер. Он также занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co.

С Тевене брат принцессы Уэльской познакомился в 2014 году благодаря своей питомице, собаке по кличке Элла. Осенью 2021-го пара сыграла свадьбу. Церемония проходила во французской деревне в кругу близких.