"Мое тело горит из-за тебя". Надя Дорофеева соблазнительно разлеглась на фото для глянца

"Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue", – подписала публикацию 31-летняя певица.

"Красивая Надежда красиво лежит. Что может быть лучше?" – прокомментировала фото фан-страничка Дорофеевой fan.dodo_dorofeeva.

"А вообще законно быть такой непревзойденной?" – написала Matiiukanastasiia.

"Мое тело горит из-за тебя", – признался фолловер eun.bbunimissnadysha.

"Нереально красиво лежишь", – оставил комментарий под фото российский певец Тимур Родригез.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).