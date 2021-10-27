Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2021
 
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"Мое тело горит из-за тебя". Надя Дорофеева соблазнительно разлеглась на фото для глянца

Новое фото Дорофеевой собрало почти 95 тыс. лайков
Новое фото Дорофеевой собрало почти 95 тыс. лайков
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 26 октября опубликовала в Instagram снимок из новой фотосессии для глянцевого журнала, на котором запечатлена в черном платье, приподнятый подол которого обнажил бедро и ноги.

"Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue", – подписала публикацию 31-летняя певица.

"Красивая Надежда красиво лежит. Что может быть лучше?" – прокомментировала фото фан-страничка Дорофеевой fan.dodo_dorofeeva.

"А вообще законно быть такой непревзойденной?" – написала Matiiukanastasiia.

"Мое тело горит из-за тебя", – признался фолловер eun.bbunimissnadysha.

"Нереально красиво лежишь", – оставил комментарий под фото российский певец Тимур Родригез.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).

Теги: Vogue, фотосессия, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva
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