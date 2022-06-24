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25 июня, 2022
 
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"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым

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Моисеев перенес два инсульта
Моисеев перенес два инсульта
Фото: Борис Моисеев / Facebook

Российский журналист грузинского происхождения Отар Кушанашвили на своем YouTube-канале "Каково?!" заявил, что 68-летний российский певец Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии.

Кушанашвили отметил, что включение певца на Северном Кавказе в список лиц, представляющих угрозу для здоровья молодежи, бессмысленно, поскольку он "никому уже не может принести вред".

"Борис Моисеев уже почти десятилетие парализован... Практически парализован. Он вреда принести не может. Он такой вред себе причинил своей содомо-гоморровской жизнью. (...) Где ваше сострадание? Нет никакого смысла в том, чтобы Моисеев был в списке. Он прощается с жизнью ежедневно. Молит старуху с косой о скором визите", – заявил Кушанашвили.

ВИДЕО
Видео: Каково?! / YouTube
Контекст:

Список запрещенных на Северном Кавказе артистов составил руководитель общественной организации "Наш дом – город Грозный" Сайпуддин Гучигов. Об этом сообщило издание "Кавказ.Реалии". Гучигов предложил создать "Комитет по борьбе с похабщиной", который будет определять, можно ли ли тому или иному артисту выступать в республиках. В список включили актера Алексея Панина, рэпера Morgenstern, певцов Филиппа Киркорова, Шуру, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Борис Моисеев в 2010 году перенес первый инсульт, в 2015-м – второй. В 2020 году российский продюсер Андрей Разин заявил, что певец пребывает в беспамятстве, а музыкальный критик Сергей Соседов рассказывал, что когда в последний раз виделся с Моисеевым, артист уже с трудом передвигался.

Самые известные композиции из репертуара Моисеева – "Голубая луна", "Дитя порока".

Кушанашвили выразил поддержку Украине в день полномасштабного вторжения в страну России.

"Стыд, боль, страх, отвращение. Украина навсегда!" – написал он 24 февраля в Instagram.

Теги: Россия, Отар Кушанашвили, здоровье, Кавказ, Борис Моисеев, актер, певица, певец, инсульт, продюсер
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