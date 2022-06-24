  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым

Кушанашвили отметил, что включение певца на Северном Кавказе в список лиц, представляющих угрозу для здоровья молодежи, бессмысленно, поскольку он "никому уже не может принести вред".

"Борис Моисеев уже почти десятилетие парализован... Практически парализован. Он вреда принести не может. Он такой вред себе причинил своей содомо-гоморровской жизнью. (...) Где ваше сострадание? Нет никакого смысла в том, чтобы Моисеев был в списке. Он прощается с жизнью ежедневно. Молит старуху с косой о скором визите", – заявил Кушанашвили.

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Видео: Каково?! / YouTube