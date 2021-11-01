"Моложе стала", "Лет 20 бы дала". 38-летняя Анна Седокова показала новую прическу

"Встречайте новую Аню. Иногда чтобы почувствовать себя счастливым, нужно просто отрезать 20 см или прошлое. И как мне, идет?" – поинтересовалась она у подписчиков.

Для снимка Седокова позировала в черном вязаном топе, черном свитере и черном берете.

"Очень идет. Моложе стала с этой прической", – прокомментировала kamil_a14010.

"Подлецу все к лицу", – подметила dicake77.

"Очень идет. Прямо лет 20 бы дала, до чего же милая", – оставила свой коммент taisscorpio.

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)